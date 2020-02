Guillaume Musso révèle en exclusivité sur RTL le titre de son prochain roman

et Capucine Trollion

publié le 12/02/2020 à 09:11

Après La vie secrète des écrivains, son millésime 2019, n°1 des ventes l'an dernier avec plus de 500.000 exemplaires, l'auteur Guillaume Musso publiera le 28 avril prochain : La vie est un roman.

D'après les premières informations distillées par son éditeur, Guillaume Musso nous raconte une histoire où l’impossible surgit dans la vie de ses personnages. Nous sommes à Brooklyn, retour aux États-Unis alors que les deux derniers livres se passaient dans le sud de la France. Une romancière célèbre voit sa fille disparaître lors d’une partie de cache-cache. L’appartement était fermé à clé, l’enfant n’a pas pu en sortir. On se croirait dans un roman de Stephen King.

Ce nouvel ouvrage est le 18e roman de l'écrivain, qui confiait à RTL, en avril dernier : "Depuis que j'ai l'âge de 15 ans, j'ai ce fantasme de devenir romancier un jour, j'ai toujours la même excitation et je veux continuer à jouer le plus longtemps possible".