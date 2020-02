publié le 19/02/2020 à 15:40

Non content, en plus de 30 ans de carrière, d'avoir déjà vendu 25 millions de disques, Florent Pagny s'offre le luxe de truster une fois encore le haut du classement ! Son dernier opus, le très réussi Aime la vie, sorti en juin dernier, sera bientôt... disque de platine ! Autrement dit: il s'en est déjà vendu près de 100 000 exemplaires. Un chiffre que peu d'artistes atteignent de nos jours dans l'industrie du disque. Un succès qui fait évidemment plaisir à l'artiste, d'autant plus qu'à l'origine... il ne voulait pas faire cet album ! C'est son neveu, l'auteur Mathias Giunta, qui a dû beaucoup insister; Florent, lui, voulait plutôt faire une pause dans sa carrière... "J'étais sur le point de l'appeler pour lui dire d'arrêter, que ça n'allait pas être possible. Et puis avant de le faire j'ai écouté ce qu'il me proposait (...) et là je me suis dit: whouaou, j'ai presque tout ce qu'il me faut pour faire un album !" explique le chanteur au micro de Stéphane Bern ce mercredi.

Preuve supplémentaire de la réussite de cet album: le dernier single, Noir et blanc, que Florent nous chante en direct et en public, accompagné au piano par l'immense Alain Lanty (également compositeur du titre).



Fort de ce joli succès, l'album Aime la vie est donc ressorti dans une version "augmentée" en novembre dernier. Au programme de cette réédition: un documentaire (tourné chez lui, dans les paysages sublimes de Patagonie !), des clips exclusifs mais aussi le titre inédit Du bruit avec ma bouche.

Autre invité ce mercredi 19 février: Mario Luraschi.

Le mythique cascadeur et dresseur de chevaux est pour la première fois en tournée dans toute la France avec son spectacle "Fascination". Un show entièrement bâti autour de sa personne et de sa carrière: sur un plateau de 1000m2 avec sa troupe de 15 cavaliers, Mario vous fait voyager à travers le temps, son histoire du cheval, les grandes fresques du cinéma et de la tradition équestre. Musique, lumières, costumes, pyrotechnie : un véritable show à la gloire du cheval !



Après Amiens, Toulouse, Caen et Douai en début d’année, Mario Luraschi sera à Lyon, les 14 et 15 mars, puis au Dôme de Paris du 19 au 22 mars, à Nantes les 28 et 29 mars et à Dijon les 18 et 19 avril prochains. Un spectacle en partenariat avec RTL.

