Cinq ans après son premier voyage, Thomas Pesquet retourne déjà dans l'espace. Toujours aussi enthousiaste et pédagogue, l'ingénieur aéronautique français de 43 ans a été sélectionné pour prendre le commandement de la mission Alpha organisée par la Nasa et SpaceX qui doit le mener avec trois autres spationautes à bord de la Station spatiale internationale (ISS) pour un séjour de six mois jusqu'à l'automne 2021.

Initialement prévu jeudi midi, le lancement de la mission a été reprogrammé ce vendredi 23 avril pour profiter d'une météo plus favorable. Le décollage est fixé à 11h49 (heure de Paris) depuis le célèbre pas de tir 39A de la célèbre base du Centre spatial Kennedy de la Nasa au nord du Cap Canaveral, en Floride.

L'événement est à vivre en direct grâce au flux vidéo proposé par la Nasa et SpaceX à retrouver dans la vidéo du Cnes en tête de cet article, mais aussi sur l'antenne de RTL où nos spécialistes et nos invités passeront au crible les objectifs de la mission et reviendront durant toute la matinée sur les derniers préparatifs de la mission avant le décollage.

07h45 - Dernier repas avant l’ISS. Thomas Pesquet a partagé sur les réseaux sociaux le menu de son dernier repas sur Terre avant de passer six mois en orbite.

Décollage demain ! Ce soir mon ultime repas (on ne parle pas de « dernier repas pour des raisons évidentes) sera composé de :



🍗 Poulet rôti et purée

🧀 Plateau de fromages et baguette

🍨 Glaces en dessert



Bon appétit, rendez-vous dans l'espace ✨🛰️👨‍🚀#MissionAlpha pic.twitter.com/DVU87V5PD9 — Thomas Pesquet (@Thom_astro) April 22, 2021

07h35 - Un voyage de 24h. Le convoi jusqu'à la Station spatiale doit durer 24 heures environ. L'arrimage est prévu samedi matin à 11h30, heure de Paris. Thomas Pesquet aura le week-end pour s'installer et se reposer. À partir de lundi, il commencera son programme scientifique avec de multiples d'expériences à réaliser lors des six prochains mois. Notre spécialiste Sophie Joussellin vous dit tout sur la mission Alpha.



07h25 - Plus que quelques heures avant le décollage. Thomas Pesquet et ses trois collègues se sont réveillés ou ont été réveillés à 23h09 précisément après avoir profité d'un dernier moment de détente sur la plage. Notre envoyé spécial au Centre spatial Kennedy Lionel Gendron nous raconte le déroulé de ces derniers instants.

Actuellement, les spationautes se préparent. Ce sont en quelque sorte les derniers moments qui leur appartiennent. Vers 7h30, ils auront leur premier briefing. Ensuite, il faudra enfiler la tenue d’astronaute. Leur arrivée sur le pas de tir ce sera un peu avant 3h du matin et un décollage dans la pénombre à 5h49 min, 11h49 en France.

Il faut moins de 10 minutes pour arriver à hauteur de la station spatiale à 400 km au-dessus de nos têtes. En revanche il faudra près de 24 heures pour s’y arrimer. Il faut approcher délicatement. Pour rappel, l’ISS la station spatiale n’est pas statique. Elle file à 27.000 km/h

07h19 - Bienvenue dans ce live. Thomas Pesquet s'élancera en direction de la Station spatiale dans moins de cinq heures désormais, si les conditions météo le permettent.