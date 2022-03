Téléphone : quelles sont les meilleures applications pour se faciliter la vie ?

On a tendance d'ailleurs à perdre du temps sur notre téléphone alors qu'on peut en gagner. Quelle est l'application la plus téléchargée en France en ce moment ?

"L'une des applications les plus téléchargées depuis plusieurs années maintenant ce sont les applications de réseaux sociaux et de messageries. WhatsApp est souvent la plus téléchargée en France. Dans le monde, je crois que c'est TikTok", démarre Olivier Mathiot, DG de 2050, un fond d'investissement dédié à la transition écologique et à la réduction de l'empreinte carbone et vice-président de France Digitale, au micro de Nous Voilà Bien !

"Et puis après, il y a Instagram et Facebook aussi, qui sont maintenant dans le grand groupe qui s'appelle Meta, mais aussi Snapchat", poursuit-il. Dans la suite du classement, il y a bien évidemment les applis de rencontres comme Tinder.

Les meilleures applis pour l'alimentation

Parmi les applications qui peuvent changer votre quotidien : Too Good to Go et Phenix. "Ce sont des applications qui sont extrêmement populaires et françaises. D'ailleurs, il faut rendre hommage aux entrepreneurs français qui ont eu cette idée tout à fait vertueuse de pouvoir récupérer les invendus et donc de lutter contre le gaspillage alimentaire", analyse Olivier Mathiot. Concrètement, ces applications "proposent des paniers ensuite constitués à partir de ce qui a été invendu chez les commerçants ou parfois chez les restaurants".

Pour vous aider à bien choisir votre vin, consultez Le petit ballon. "Il vous propose des coffrets découvertes. Donc, vous recevrez une sélection que vous n'avez pas forcément choisie, mais qui a été choisie par des professionnels (...) c'est sympa de recevoir une sélection qui a été préétablie par des professionnels qui s'y connaissent mieux et auxquels on peut faire confiance", ajoute Olivier Mathiot.

Et celles pour les cosmétiques et les vêtements

Pour bien choisir vos produits cosmétiques, il y a la célèbre application Yuka qui permet de scanner les cosmétiques comme vos produits d'alimentation et "d'en connaître la qualité, la provenance, l'origine des composants, etc. Ce qui semble être un très gros succès [pour l'appli ndlr]", analyse Olivier Mathiot.

Dans le domaine de la mode, vous pouvez télécharger Clear Fashion, "qui propose la même idée que Yuka pour comprendre l'origine aussi des vêtements (...) C'est intéressant de savoir d'où viennent les vêtements, les composants, etc... pour avoir aussi un impact plus positif sur le local et la production."