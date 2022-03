TikTok : que sont les "Sugar babies" et pourquoi est-ce un danger pour les jeunes ?

Depuis 28 février dernier, le ministère des Solidarités et la Santé a lancé une campagne nationale de prévention et de sensibilisation à la prostitution des mineurs. Et dans le viseur de cette campagne, entre autres, la plate-forme de vidéos TikTok et le #sugarbaby.

Comme le précise 20 Minutes, ce #sugarbaby "rassemble plus d’1,2 milliard de vues". Terme venant des États-Unis, il signifie des jeunes femmes qui vendent leurs services, dont des services sexuels à des hommes plus âgés. Libération ajoute que ces jeunes femmes ont souvent entre "18 et 25 ans".

Sur la plate-forme TikTok, on peut voir avec #sugarbaby des images de sacs de marques, vêtements haute couture, des billets, du champagne et autres mets liés au luxe. Et ces vidéos sont généralement accompagnées de la chanson SugarBaby de Qveen Herby, une rappeuse américaine. Pour Fabienne El-Khoury, porte-parole de l’association abolitionniste Osez le féminisme, les sugarbabies sont " juste de la prostitution sous un autre nom, de la prostitution déguisée".

Mais avec TikTok et ces images élogieuses sur ce phénomène, les jeunes internautes ne se rendent pas compte du danger et de la prostitution. "Au début, elles voient de l’argent – pas facile, il n’est jamais facile – mais rapide. L’ultraconsommation est accessible et tout paraît beau, elles ont un sentiment de liberté extrême mais au fur et à mesure, le piège se referme", alerte Hélène Pohu, sociologue spécialisée sur les questions de prostitution.