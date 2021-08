Après des vacances (pour les plus chanceux) que l'on espère reposantes, la rentrée approche à grands pas. Cette période est chaque année l'occasion de faire l'acquisition de nouveaux appareils électroniques pour améliorer sa productivité dans les mois à venir à l'école ou au travail.

Cette séquence est généralement propice aux bonnes affaires car les marques proposent régulièrement des promotions à destination des étudiants et des rabais sur leurs anciens produits en marge du lancement de leurs nouveautés.

Pour vous aider à vous y retrouver parmi les nombreuses références qui peuplent le marché, nous avons sélectionné une dizaine de produits technologiques qui combleront l'essentiel de vos besoins numériques dans les prochains mois. Avec un critère : qu'ils présentent un bon rapport qualité-prix.

Un ordinateur ou une tablette pour travailler et se divertir

Parmi les équipements incontournables de la rentrée, l'achat d'un ordinateur portable est un investissement important qu'il convient de réaliser à l'aune de différents critères comme les performances, l'autonomie, la mobilité recherchée et bien évidemment son budget.

Les plus abordables sont les Chromebook, qui donnent accès aux logiciels de bureautique de base sous Android via les applications Google. Ils disposent d'une fiche technique et d'une capacité de stockage limitées qu'ils compensent par une synchronisation avec les solutions de stockage en ligne. Mais ils ne pourront pas remplacer un PC pour faire tourner des jeux vidéo. On trouve des modèles efficaces entre 300 et 500 euros chez HP, Asus et Acer. Compter entre 500 et 700 euros pour les plus performants.

Le Acer Chromebook Spin 514 est l'un des meilleurs Chromebook du moment (499 euros) Crédit : Acer

Au rayon des ordinateurs portables, le MacBook Air bénéficie depuis la fin d'année dernière d'une nouvelle puce révolutionnaire conçue par Apple. Baptisée M1, elle offre des performances et une autonomie décuplées au modèle d'entrée de gamme de la marque qui n'a plus rien à envier aux MacBook Pro sous Intel pour un prix inchangé de 1.129 euros.

Le Matebook X pèse seulement un kilo et fait 13,6 mm d'épaisseur Crédit : RTL

Chez la concurrence, Huawei a considérablement renforcé sa gamme d'ordinateurs portables à puces Intel ces derniers mois. Pour 799 euros, le Matebook 13 constitue une solution équilibrée sous Windows 10 avec écran 2K, puce Intel Core 10e génération et carte graphique Nvidia MX250. Plus premium, le MateBook X (999 euros) ne passe pas inaperçu avec sa caméra dissimulée dans une touche du clavier pour ne pas obstruer son écran 3K aux bordures ultra fines.

Dans la même fourchette de prix, Asus se démarque avec le Zenbook UX325 Oled (899 euros) qui propose une technologie d'écran Oled peu commune à ce niveau pour un rendu plus immersif. Le XPS 13 (2020) de Dell reste une valeur sûre vendue autour de 1.000 euros. Il peut aussi être intéressant de se tourner vers les Surface Laptop de Microsoft (à partir de 630 euros) si vous cherchez une solution hybride alliant la mobilité d'une tablette tactile aux performances d'un PC portable.

Le nouveau clavier de l'iPad Pro donne à la tablette d'Apple des allures d'ordinateur Crédit : RTL

Les tablettes constituent également des outils suffisants pour suivre des cours ou organiser des présentations. Outre l'iPad d'Apple, que l'on trouve à moins de 400 euros avec l'iPad Air 2019 ou à plus de 800 euros avec le dernier iPad Pro, les Surface Laptop de Microsoft offrent aussi une excellente synthèse entre les atouts d'un PC portable et la mobilité d'une tablette. Les tablettes Galaxy Tab S de Samsung sont aussi de bonnes alternatives à l'iPad à partir de 350 euros (Tab S5e) ou 720 euros (Tab S7).

Un smartphone polyvalent et 5G

La rentrée est traditionnellement un moment opportun pour changer de téléphone. La plupart des marques renouvellent leur catalogue et proposent des réductions sur leurs anciens modèles. L'iPhone SE (2020) est toujours l'un des meilleurs compromis du moment à moins de 500 euros. Sur Android, le Pixel 4A de Google est toujours l'un des meilleurs photophones du secteur.

L'iPhone SE (2020) Crédit : RTL

Si vous souhaitez en profiter pour passer à la 5G, le Moto G50 (250 euros), le OnePlus Nord 2 (399 euros), le Galaxy A52 5G de Samsung (450 euros) ou le Mi10T Pro de Xiaomi (399 euros) sont de bonnes références pour accompagner un changement de forfait.

Batterie, recharge, stockage : les accessoires indispensables

Pour éviter que vos appareils électroniques ne tombent en rade pendant vos sessions de travail, il peut être intéressant de faire l'acquisition d'une batterie externe. On trouve des modèles efficaces à partir entre 30 et 50 euros chez Samsung, Xiaomi ou Anker. Pensez à vérifier le nombre de cycles de charge et la connectique. Un raccordement en USB limite la charge délivrée et ne permet pas la charge rapide ni celle d'un ordinateur portable.



La rentrée est aussi l'occasion de mettre à jour vos solutions de stockage connecté. Plusieurs options s'offrent à vous. Vous pouvez opter pour le cloud, avec des offres gratuites (mais limitées) chez Google Drive, One Drive ou Mega, ou pour une solution physique, avec une clé USB (mobile et rapide à connecter) ou un disque SSD (vitesse de copie et capacité de stockage supérieures) proposés par des marques comme LaCie, Samsung, Sandisk ou Kingston.



Sur le plan des contenus, une clé HDMI constitue la solution la plus abordable pour diffuser des programmes (Netflix, MyCanal, YouTube, etc.) sur son téléviseur depuis un appareil mobile ou le navigateur de son ordinateur. Amazon propose le FireStick 4K à partir de 40 euros quand Google se positionne comme un véritable concurrent de l'Apple TV en version Android avec son Google TV à 70 euros. L'ancienne version de la clé Google Chromecast à 40 euros est toujours disponible chez Amazon.

La dernière version de la clé Google TV Crédit : Google

Un casque ou des écouteurs pour s'isoler dans les transports

Les écouteurs et les casques sans fil sont des accessoires indispensables du quotidien pour s'isoler sur le chemin du bureau ou dans l'open space. Sony (WH-1000xM3) et Bose (QC35) proposent les meilleurs casques à réduction active du bruit du marché pour un peu plus de 300 euros. À moins de 150 euros, le JBL Live 650 BTNC, le BlackBeat Pro 2 de Plantronics et le Anker Soundcore Life Q30 (80 euros) offrent un excellent rapport qualité-prix.



Au rayon des écouteurs, on trouve aujourd'hui des modèles performants à des prix très attractifs : Huawei et Realme proposent des modèles dotés d'une technologie d'annulation de bruit active à moins de 100 euros. La nouvelle marque Nothing entend rivaliser avec les AirPods avec ses Ear(1) (99 euros) au look transparent singulier. Comptez entre 200 et 300 euros pour les produits les plus sophistiqués chez Sony, Apple et Devialet.

Les écouteurs E1 de Nothing seront vendus 99 euros à partir du 31 juillet Crédit : Nothing Tech

La rentrée peut aussi être l'occasion de s'offrir un abonnement à un service de streaming musical. La plupart offrent des réductions avantageuses pour les étudiants avec des offres à 5 euros par mois chez Spotify, Deezer, Apple et YouTube pour la même qualité de service que leurs offres standards.