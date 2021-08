La rentrée s'annonce chargée pour Apple. Comme chaque année, la marque à la pomme va profiter du mois de septembre pour faire le plein de nouveautés. Plusieurs keynotes pourraient être organisées en l'espace de quelques semaines afin de mettre en lumière les nouvelles générations de plusieurs gammes de produits, dont les successeurs de l'iPhone 12.

La keynote de présentation des fameux smartphones pourrait se tenir le 7 ou le 14 septembre prochain, l'entreprise privilégiant traditionnellement les premiers ou deuxièmes mardi de septembre pour officialiser son produit vedette.

Face à l'incertitude liée au variant Delta du coronavirus, le groupe technologique ne devrait pas rouvrir les portes de son campus au public et aux journalistes cet automne. L'événement devrait une nouvelle fois prendre une forme virtuelle, avec des annonces enregistrées diffusées dans une vidéo en ligne.

4 modèles au design inchangé, mais une encoche plus discrète

Que faut-il attendre de cette nouvelle génération d'iPhone ? Selon les derniers rapports en date, Apple devrait à nouveau proposer quatre déclinaisons de son téléphone dans des formats identiques à leurs prédécesseurs. L'iPhone 13 et la version Pro de 6,1 pouces seraient accompagnés par une version Pro Max de 6,7 pouces et une version Mini de 5,4 pouces. Malgré des ventes en deçà de ses espérances, Apple continuerait de miser sur son iPhone compact pour proposer un ticket d'entrée attractif dans la nouvelle génération.

Pas de révolution à attendre sur le plan du design. Tous les modèles seront dotés d'un écran OLED allongé avec des bordures contenues. Mais Apple pourrait réduire en façade la surface de l'encoche qui abrite les capteurs du système de reconnaissance faciale Face ID depuis la sortie de l'iPhone X en 2017 et n'a pas été modifiée depuis. Un temps envisagée, l'intégration d'un capteur d'empreintes digitales sous l'écran ne devrait pas intervenir cette année, cette fonctionnalité resterait exclusive aux smartphones Android.

Un mode portrait pour les vidéos

Outre l'utilisation d'un nouveau processeur A15 aux performances améliorées, la principale nouveauté de l'iPhone 13 devrait résider dans l'extension du mode portrait aux vidéos. Une fonction "Cinematic Video" permettra d'appliquer un flou d'arrière-plan à leurs séquences pour générer plus de profondeur de champ et obtenir un rendu plus artistique. Comme pour les photos, il sera possible d'ajuster l'effet bokeh a posteriori. Un format d'enregistrement en très haute résolution conservant un maximum d'informations devrait aussi être proposé pour les professionnels.

Les versions Pro devraient également bénéficier de la technologie ProMotion synonyme d'un rafraîchissement de leur écran à une fréquence de 120 images par seconde, deux fois plus que sur les modèles actuels. Déjà proposée par la plupart des smartphones Android, cette fonctionnalité promet un gain de fluidité dans les animations de l'interface et le défilement des images. Elle est aussi plus énergivore, ce qui pourrait contraindre Apple à rehausser la capacité de la batterie des modèles concernés.

La future gamme devrait toujours disposer d’un connecteur Lightning, la prise propriétaire d’Apple, malgré des rapports évoquant régulièrement le passage à la technologie MagSafe et une initiative européenne visant à imposer le chargeur USB-C à tous les fabricants sur le continent.

Les futurs iPhone 13 devraient être commercialisés dès la fin du mois de septembre à des prix similaires à ceux de leurs prédécesseurs, dont la plage tarifaire s'étirait de 809 euros pour l'iPhone 12 Mini à 1.259 euros pour l'iPhone 12 Pro Max.