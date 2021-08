Microsoft annonce l'arrivée du cloud gaming sur Xbox : à quoi sert cette technologie

Microsoft a tenu mardi 24 août au soir une conférence dans le cadre de la GamesCom 2021, salon de jeux vidéo qui se déroule en Allemagne. La firme de Redmond a annoncé pour l'occasion l'arrivée du cloud gaming sur les consoles Xbox One et Xbox Series X/S en fin d'année pour les abonnés au Xbox Game Pass Ultimate, l'offre qui donne accès à un catalogue d'une centaines de jeux moyennant un abonnement mensuel de 13 euros. L'entreprise américaine donne une nouvelle impulsion à son service de cloud gaming

Avec le cloud gaming, les propriétaires de Xbox vont pouvoir jouer à certains titres du catalogue Xbox en streaming. De la même manière que Netflix et Spotify le font pour les films ou la musique, cette technologie fait communiquer les joueurs et des serveurs distants pour diffuser le son et l'image des jeux sur leur écran sans qu'ils n'aient à disposer de la version physique de l'œuvre. Microsoft utilise déjà ce système pour permettre aux utilisateurs de PC, de tablette et de smartphone d'accéder à une partie du catalogue Xbox.

D'ici la fin de l'année, toutes les consoles Xbox disponibles sur le marché pourront aussi en bénéficier, à savoir la Xbox One et les récentes Xbox Series X et S. Cela va permettre "aux membres Xbox Game Pass Ultimate de jouer à plus de 100 jeux directement depuis le cloud et de découvrir de nouveaux jeux en un clic (...) sans attendre l'installation", indique Microsoft. Tous les titres du Xbox Game Pass Ultimate ne seront pas jouables en streaming. Les jeux compatibles seront identifiés par un petit nuage en bas à droite de leur vignette d'illustration.

Des économies de mémoire sur le disque dur

Le cloud gaming revêt plusieurs avantages pour les propriétaires de Xbox. Comme les jeux en streaming ne nécessitent pas l'écriture de données sur le disque dur des machines pour fonctionner, ils n'occupent pas de place sur l'espace de stockage. Un gain non négligeable pour la Xbox Series S notamment, dont la mémoire est limitée à 350 gigaoctets. Un bon moyen aussi pour découvrir de nouveaux titres sans avoir à les télécharger entièrement sur sa machine.

Les propriétaires de Xbox One pourront aussi passer outre les barrières technologiques et faire tourner des jeux de nouvelle génération - comme Microsoft Flight Simulator ou The Medium, les deux premiers exemples donnés par Microsoft - via le cloud sans disposer de la configuration requise sur leur console. Enfin, il sera possible de rejoindre rapidement des amis dans des parties multijoueurs en répondant simplement à une invitation sans avoir à installer les jeux.

Microsoft a annoncé que les jeux compatibles seront proposés dans une résolution pouvant aller jusqu'à 1080p et 60 images par seconde. Côté utilisateur, le principal prérequis pour profiter pleinement de cette offre sera de disposer d'une connexion à Internet en très haut débit, généralement entre 10 et 50 mégabits par seconde au minimum, faute de quoi l'expérience sera forcément altérée par la latence avec le serveur.