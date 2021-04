publié le 17/04/2021 à 09:37

Ces dernières années, le marché des smartphones s'est considérablement renforcé dans le milieu de gamme sous l'impulsion de marques agressives comme Xiaomi, Oppo ou Huawei. Il n'est plus nécessaire de dépenser une fortune pour profiter d'un mobile puissant, bon photographe, endurant et bien fini.

De plus en plus complets, les appareils à moins de 500 euros n'ont pas à rougir face aux modèles les plus chers auxquels ils envient seulement les finitions et les fonctions les plus sophistiquées. La plupart des références de cette gamme de prix sont aujourd'hui pourvues d'un écran OLED et certaines proposent même une connexion 5G.

L'iPhone SE, le Pixel 4A de Google et le OnePlus Nord, tous lancés en 2020, figurent toujours parmi les meilleurs ambassadeurs de ce segment du marché. Mais de nouveaux modèles commercialisés ces dernières semaines viennent les concurrencer. Tour d'horizon des bons rapports qualité-prix du moment.

Motorola G50 (5G) : 249 euros

C'est le smartphone sur lequel mise Motorola pour son come-back. Après avoir quelque peu délaissé le marché français ces dernières années, le fabricant américain sous pavillon chinois a de nouveau des ambitions en France avec l'arrivée de la nouvelle génération de réseau mobile.

le Moto G50 se positionnne comme l'un des mobiles 5G les plus abordables du moment Crédit : Motorola

La marque lance pour l'occasion le G50 qui se positionne parmi les modèles 5G les plus abordables du moment à 249 euros. Ce grand mobile est doté d'un écran LCD rafraîchi à 90 Hz et embarque une puce Snapdragon 480 alimentée par une grande batterie de 5.000 mAh.

Il ne faut pas s'attendre à un monstre de vélocité pour ce prix-là, mais il est largement suffisant pour surfer sur Internet, discuter avec ses proches, jouer à des jeux pas trop exigeants, regarder des vidéos et immortaliser ses souvenirs avec son triple capteur photo.

Redmi Note 10 Pro : 299 euros

Décliné en trois versions avec 6 à 8 Go de mémoire vive,128 Go de stockage et un processeur Snapdragon 732G, ce grand smartphone fait l'impasse sur la 5G mais il est l'un des premiers smartphones de sa tranche de prix à proposer un écran Oled rafraîchi à 120 Hz pour une plus grande fluidité à l'usage.

Le Redmi Note 10 Pro se positionne comme l'un des mobile de milieu de gamme les plus compétitifs Crédit : Xiaomi

Il déroule une fiche technique solide avec un quadruple capteur photo dirigé par un module 108 Mpx gage d'images riches et détaillées de jour comme de nuit et assure une excellente autonomie avec sa batterie 5.020 mAh compatible avec la charge rapide 33 W dont la prise est fournie à l'achat.

Realme 8 Pro : 299 euros

Lancé début avril à 299 euros, le Realme 8 Pro est le nouveau fer de lance de la stratégie offensive du constructeur chinois Realme en France. Il combine un design vitaminé (si tant est que l'on s'accommode du slogan de la marque en surimpression à l'arrière), un généreux écran OLED 90 Hz, une bonne batterie 4.500 mAh rechargeable en 45 minutes et une configuration photo polyvalente avec un objectif 108 Mpx épaulé par trois capteurs secondaires.

Le Realme 8 Pro Crédit : Realme

Xiaomi Mi 10T : environ 300 euros

Le dernier flagship killer de Xiaomi fait lui aussi partie des smartphones les plus abordables pour profiter des premiers forfaits 5G. Disponible sous les 300 euros dans sa configuration de base, il déroule une fiche technique complète avec un écran LCD rafraîchi à 120 Hz, une excellenteautonomie avec charge rapide 33W et des performanceshautdegamme grâce à sa puce Snapdragon 865 que l'on trouvait encore il y a peu sur des modèles beaucoup plus onéreux. La partie photo est au diapason avec la présence d'une caméra 108 Mpx capable de filmer en 8K.

Le Xiaomi Mi 10T est l'un des meilleurs rapports qualité-prix du moment Crédit : Xiaomi

Oppo Find X3 Lite (5G) : 449 euros

Le Find X3 Lite est le smartphone le plus abordable de la nouvelle série de références du fabricant chinois Oppo. Compatible avec les réseaux 5G, il dispose d'une bonne puissance pour le gaming et le multitâche à la faveur de sa puce Snapdragon 765G qui lui assure aussi une bonne autonomie.

Oppo veut couvrir tous les segments avec le Find X3 Neo et le Find X3 Lite Crédit : Oppo

Son écran Oled 90 Hz permet une lecture confortable et son quadruple appareil photo promet de répondre à la plupart des besoins. Autre atout non négligeable, il se recharge entièrement en seulement 35 minutes. En somme, un smartphone équilibré bien dans son époque.

Galaxy A52 (5G) : 449 euros

Proposé à 449 euros depuis fin mars, le successeur du dernier best-seller de Samsung est promis au même succès. Compatible avec les réseaux 5G, il brille par sa sobriété et son équilibre. On retrouve un généreux écran Oled 120 Hz, des finitions élégantes, une batterie grande capacité avec charge rapide 25W, une expérience photo complète (grand-angle, macro, portrait), une interface intuitive et une bonne configuration audio pour des performances dans la moyenne. Qualité rare dans cette tranche de prix, il est aussi résistant à l'eau, certifié IP67.

Samsung veut s'imposer dans le milieu de gamme avec le Galaxy A52 et le Galaxy A72 Crédit : RTL