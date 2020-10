publié le 09/10/2020 à 09:00

Devialet aura pris son temps pour sortir du salon. Dix ans après sa création, le spécialiste français des amplis de luxe et des enceintes haut de gamme se lance pour la première fois sur le marché de la musique en mobilité avec une première paire d'écouteurs intra-auriculaires True Wireless à annulation de bruit active.

Disponibles en précommande à partir du 10 octobre et attendus en boutique pour le 25 novembre, les Devialet Gemini sont certes proposés à un tarif haut de gamme mais beaucoup plus accessible que les enceintes Phantom iconiques du constructeur, vendues entre 1.000 et 3.000 euros pièce, puisqu'ils sont affichés à 299 euros, un positionnement similaire à celui des AirPods Pro d'Apple ou des QC Comfort de Bose.

Ce lancement revêt un caractère particulier pour la startup française qui a ses quartiers à Paris et assemble ses produits dans l'Hexagone. La technologie a été conçue en grande partie avec des ingénieurs en télétravail durant le confinement entre mars et mai afin de pouvoir être disponible lors des fêtes de fin d'années.

Trois brevets d'ingénierie acoustique

L'idée est née il y a deux ans. Après le lancement de l'enceinte Phantom Reactor, qui divisait par deux voire trois le prix et l'encombrement du modèle historique de la marque, Devialet a voulu apporter la qualité sonore de ses enceintes pour mélomanes exigeants dans le produit audio le plus grand public qui soit, des écouteurs sans-fil, un marché en plein essor où les prix s'étirent de 20 à 300 euros.

Le défi pour Devialet consistait à offrir une expérience sonore digne de ses références habituelles tout en contenant le prix du produit dans les standards hauts du marché. "L'idée n'était pas de proposer un casque pour audiophiles à 900 euros. Nous voulons toucher un plus large public", explique le directeur général de l'entreprise, Franck Lebouchard, à RTL.

Pour séduire les consommateurs, la marque revendique la meilleure technologie d'annulation de bruit active du moment, pour laquelle elle a déposé trois brevets d'ingénierie acoustique. "Un son parfait ne sert à rien si on entend les bruits du métro", souligne Franck Lebouchard.

Trois configurations sont proposées : un mode transparence qui filtre et amplifie certains bruits pour ne pas s'isoler totalement, un mode neutre limité à la réduction de bruit passive propre aux intra-auriculaires (l'effet "bouchons d'oreilles") et la fameuse annulation active qui élimine les bruits de fond en continu pour proposer une expérience immersive.

Devialet promet la meilleure annulation de bruit active du marché Crédit : RTL

Devialet met aussi en avant une autre technologie maison qui ajuste les plages de fréquence des signaux audio en temps réel pour offrir une expérience d'écoute optimale en toutes circonstances. Livrés avec quatre tailles d'embouts en silicone pour épouser la morphologie de chaque oreille, les écouteurs calculent entre 8.000 et 10.000 fois par seconde la position des écouteurs par rapport au tympan pour réduire la perte de qualité sonore lors des mouvements de tête et maintenir au maximum l'utilisateur dans sa bulle.



Devialet annonce une autonomie de 24h à raison de trois charges de six à huit heures, selon que l'annulation de bruit soit activée ou non, ce qui le situe dans la moyenne du marché. Les écouteurs seront proposés avec un système de garantie qui permettra par exemple de ne pas avoir à racheter les deux pièces si l'on en perd un seul. La marque promet par ailleurs d'intensifier le rythme de ses sorties avec des annonces tous les six mois désormais.