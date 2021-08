YouTube, Facebook et TikTok accusés de profiter des vidéos de maltraitance animale

Des milliers d’animaux à travers le monde sont soumis à des actes de cruauté dans le cadre de vidéos macabres qui rapportent de l’argent aux plateformes sur lesquelles elles sont diffusées. Telles sont les conclusions d’un rapport publié mercredi 25 août par une coalition d’associations de protection des animaux, Asia For Animals, qui accuse directement YouTube, Facebook et, à un degré moindre, TikTok de complicité avec ces contenus lucratifs.

Entre juillet 2020 et août 2021, les auteurs de l’enquête ont documenté près de 5.500 liens de vidéos mettant en scène des actes de cruauté, en grande majorité sur YouTube, cumulant plus de 5 milliards de visionnages. Ces contenus revêtent de nombreuses formes allant de la souffrance animale causée involontairement ou par ignorance - comme les vidéos d'animaux habillés comme des humains - à la cruauté intentionnelle, le plus souvent, créée à dessein pour générer de l’engagement, sous la forme de likes, de commentaires et de partages, et obtenir une rémunération financière.

Ce sont des animaux stressés, maltraités, enterrés, noyés ou incendiés, des chatons piétinés, des chiots et des canards étouffés à mort par des serpents, des singes saoulés à la vodka, de fausses vidéos de sauvetage… Publiées à titre de divertissement et vues par des milliards de téléspectateurs, ces séquences passent entre les mailles des systèmes de modération et peuvent rapporter des millions d'euros à leurs créateurs et aux plateformes qui les monétisent. Les auteurs du rapport estiment que YouTube a gagné ainsi jusqu'à 12 millions de dollars en trois mois fin 2020 grâce au partage de contenus de ce type.

Exemple de vidéo épinglée par l'association Crédit : Asia For Animals

Modération défaillante

La majorité des vidéos documentées par les enquêteurs est issue de YouTube. Vient ensuite Facebook qui en abrite également une part conséquente. Les deux plateformes interdisent évidemment les violences envers les animaux dans leur règlement. Mais les auteurs du rapport expliquent que des vidéos signalées à de multiples reprises restent parfois longtemps en ligne sur YouTube et sont souvent republiées après leur suppression. De son côté, Facebook peine à lutter contre la diffusion de ces vidéos dans les groupes privés et dans les boucles WhatsApp, protégées par le chiffrement.

"À ce jour, les organisations de protection des animaux ont eu très peu de succès dans la lutte contre ce problème et les géants des médias sociaux tels que YouTube, Facebook et TikTok continuent de le laisser en grande partie sans réponse sur leurs plateformes", déplorent les auteurs du rapport qui affirment les avoir interpellés à ce sujet sans effet.

Les associations appellent Facebook, YouTube et TikTok à travailler avec des experts pour édicter de nouveaux standards. Elles demandent la mise en place de systèmes de modération plus efficaces pour identifier et supprimer les vidéos de maltraitance animale et améliorer les mécanismes de signalement par les utilisateurs. Le rapport invite aussi les personnes qui tomberaient sur ces vidéos à les signaler et à ne pas les visionner, les partager ou interagir avec elles afin de ne pas augmenter leur popularité. Sollicités par RTL, YouTube, Facebook et TikTok n'ont pas encore réagi à la publication de cette enquête.