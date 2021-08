Qu'est-ce que Nothing, la nouvelle marque tech qui lance des écouteurs transparents à 99 euros?

Un nouvel acteur s'invite dans le paysage technologique européen au coeur de l'été. La jeune pousse londonienne Nothing débarque dans le marché de l'électronique grand public à la faveur d'une première gamme de produits audio, des écouteurs sans fil à prix réduit et au design transparent atypique.

Disponibles en édition limitée à partir de samedi 31 juillet avant un lancement grand public sur le site de l'entreprise le 17 août, les Ear(1) sont vendus 99 euros, un tarif attractif comparé aux AirPods Pro (279 euros) avec lesquels ils entendent bien rivaliser sur le plan technique et au niveau marketing.

Derrière Nothing, on retrouve l'ancien cofondateur de OnePlus, Carl Pei, qui a hissé la petite marque chinoise au niveau des meilleurs challengers d'Apple et Samsung dans la téléphonie grâce à ses smartphones bien équipés à prix contenu et un art certain pour rendre ses produits désirables, avant de quitter la compagnie en septembre 2020.

Se démarquer de la concurrence par le design

À la tête de Nothing, l'entrepreneur espère jouer une nouvelle partition singulière dans un marché saturé, persuadé qu'il y a toujours de la place pour une entreprise avec une vision affirmée. La stratégie de Nothing repose sur deux piliers : "la création d'un écosystème de produits intuitifs et naturellement interconnectés et l'affirmation d'une identité visuelle différente de façon à ce qu'il n'y ait pas besoin de logo pour reconnaître un de nos produits", résume Akis Evangelidis, directeur marketing de Nothing, joint par RTL.

Cette volonté se traduit dans le premier produit de l'entreprise, les écouteurs Ear(1) qui se démarquent de la concurrence avec leur design transparent laissant apparaître les composants à l'intérieur. "Les écouteurs sont au croisement de la tech et du life-style. Le design est important. Tout le monde en porte dans la rue. Mais les modèles se ressemblent tous", souligne Akis Evangelidis.

Les écouteurs E1 de Nothing seront vendus 99 euros à partir du 31 juillet Crédit : Nothing Tech

Ce parti-pris esthétique a rajouté de nombreuses contraintes a l'entreprise qui a dû travailler sur le positionnement et le design de chaque composant lors de la conception de l'appareil. "On a compris au fil des mois pourquoi personne n'était vraiment allé au bout de cette idée, explique Akis Evangelidis. Les aimants n'étaient pas symétriques, la colle débordait, les grilles des microphones n'étaient pas bien finies, la lumière réfléchissante donnait un aspect grisâtre aux oreillettes. Nous ne pouvions rien négliger".

Le produit final alterne entre le blanc et le noir avec une tige transparente facilement reconnaissable et un souci apporté aux détails : chaque écouteur est marqué d'un point rouge ou bleu pour distinguer facilement le droit du gauche, la tige est constituée d'une surface plate pour que les commandes tactiles soient plus efficaces, le boîtier, transparent lui aussi, est creusé au milieu comme une invitation à le faire tourner entre ses doigts et une option permet de faire sonner un écouteur que l'on aurait égaré.

De nouvelles annonces d'ici la fin de l'année

La partie sonore a été développée en collaboration avec l'expert suédois Teenage Ingeneering. Nothing promet une réduction de bruit active comprise entre moins 25 et moins 40 décibels, selon la configuration choisie. La marque annonce une autonomie comprise entre 4h et 6h et jusqu'à une trentaine d'heures avec le boîtier. Les premiers tests de la presse spécialisée font état d'une expérience en phase avec la promesse initiale. Nous aurons l'occasion de vous donner notre point de vue dans les prochains jours.



Fort du soutien de plusieurs investisseurs de renom au lancement - on retrouve notamment le patron du réseau social Reddit Steve Huffman, le cofondateur de Twitch Kevin Liu, l'inventeur de l'iPod Tony Fadell et Google Ventures - Nothing ne compte pas se borner au marché des écouteurs sans fil. De nouvelles annonces sont attendues d'ici la fin de l'année pour développer la vision de l'écosystème de l'entreprise qui se rêve en futur fleuron européen de l'électronique grand public.