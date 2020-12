publié le 17/12/2020 à 09:00

Dernière ligne droite avant le Réveillon. Les fêtes de fin d'année approchent à grands pas et il ne vous reste plus beaucoup de temps pour faire vos courses de Noël.

Ces dernières semaines, nous avons mis en avant les produits technologiques qui nous ont semblé les plus pertinents dans différents domaines pour vous aider dans vos achats. Vous pouvez retrouver :

Pour vous aider à boucler vos achats de dernière minute en cette fin d'année compliquée, nous avons aussi sélectionné pour vous des gadgets connectés adaptés à tous les budgets de 20 à 99 euros, qui sont toujours disponibles en boutique et sur Internet à l'heure où nous écrivons ces lignes, et qui restent adaptés à tous les budgets.

1. Un traqueur connecté pour retrouver ses clefs (environ 20 euros)

Reliés à une application pour smartphone, les traqueur Bluetooth ont une portée suffisante pour couvrir la plupart des foyers et bureaux. Ils peuvent ainsi rapidement localiser et faire sonner les clefs, portefeuille ou tout autre objet du quotidien que votre oncle ou votre cousine a tendance à égarer trop souvent. On les trouve en vente chez Tile ou Wistiki à partir de 15-20 euros.

Tile propose toute une gamme de trackers promettant de vous aider au quotidien Crédit : Tile

2. Des ampoules connectées (à partir de 25 euros)

Philips Hue, Nanoleaf, Xiaomi... Un certain nombre de marques proposent aujourd'hui des ampoules connectées permettant de jouer sur l'éclairage intérieur avec une large palette de couleurs et d'intensité à contrôler directement avec le smartphone ou à la voix via le WiFi de la maison. Comptez environ 20 euros pour une ampoule simple et plus de 120 euros pour un kit complet composé de plusieurs ampoules, un hub et des interrupteurs intelligents.

Les ampoules Philips Hue changent de couleur et peuvent être contrôlées sans fil Crédit : Philips

3. Une clé pour TV connectée (70 euros)

Dans la famille des passerelles multimédia, la clé HDMI Google TV (70 euros) reste la solution la plus accessible pour diffuser du contenu (Netflix, MyCanal, YouTube, etc.) sur son téléviseur depuis un appareil mobile ou le navigateur de son ordinateur.

La dernière version de la clé Google TV Crédit : Google

Le dernier modèle lancé cet automne n'a plus grand chose à voir avec le stick HDMI Chromecast lancé en 2013. Associé à une télécommande à commande vocale et appuyé sur une box TV équipée de son propre système d'exploitation Android, il se pose désormais comme un rival de l'Apple TV.

4. Une enceinte portable étanche (59 euros)

Pour 59 euros, l'enceinte portable Ultimate Ears Wonderboom mettra en musique vos vacances jusqu'au fond de la piscine avec une qualité sonore appréciable pour un produit étanche et sans-fil avec 10 heures d'autonomie.

L'enceinte UE WonderBoom résiste à une immersion de un mètre pendant trente minutes Crédit : Ultimate Ears

5. Une console de jeu rétro (à partir de 59 euros)

En attendant de pouvoir mettre la main sur la PS5 et la dernière Xbox, jouez la carte de la nostalgie avec la réédition de la mythique PlayStation de Sony au format mini vendue 99 euros avec une vingtaine de titres classiques. Lancée l'an dernier, la Mega Drive Mini de Sega est disponible à partir de 59 euros et promet aussi de longues heures de divertissements avec sa quarantaine de titres intégrés.

Le Mega Drive Mini de Sega Crédit : Sega

6. Une montre connectée (99 euros)

Disponible depuis la rentrée au prix de 130 euros, la Watch Fit de Huawei s'affiche à 99 euros pendant les fêtes. Avec ses coloris pop, ses 10 jours d'autonomie et son grand cadran rectangulaire personnalisable, elle propose un suivi ludique des activités sportives, la surveillance du rythme cardiaque et peut recevoir les appels et les notifications sur son grand écran AMOLED.

La Watch Fit se situe à mi-chemin entre la montre connectée et le traqueur d'activité Crédit : Huawei

7. La dernière enceinte d'Apple (99 euros)

Un produit Apple proposé sous la barre des 100 euros est assez rare pour être signalé. Lancé il y a quelques semaines, le HomePod Mini délivre un son à 360 degrés suffisant pour égayer les petits intérieurs et offre tous les services de l'assistant Siri pour lancer un podcast ou dicter un SMS, par exemple. Le trou avec un design soigné qui se fond facilement dans le mobilier.

HomePod Mini Crédit : Apple