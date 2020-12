Idées cadeaux : nos 33 albums préférés à offrir pour Noël

The Rolling Stones "Goats Head Soup"

The Rolling Stones "Goats Head Soup" Crédits : Rolling stones records | Date :

Sam Smith "Love Goes"

Sam Smith "Love Goes" Crédits : Capitol Records | Date :

Melody Gardot "Sunset In The Blue"

Melody Gardot "Sunset In The Blue" Crédits : Ucj Music | Date :

Bruce Springsteen "Letter To You"

Bruce Springsteen "Letter To You" Crédits : Columbia | Date :

Aloe Blacc "All Love Everything"

Aloe Blacc "All Love Everything" Crédits : Bmg Rights Management | Date :

Rufus Wainwright "Unfollow The Rules"

Rufus Wainwright "Unfollow The Rules" Crédits : Bmg Rights Management | Date :

Bob Dylan "Rough And Rowdy Ways"

Bob Dylan "Rough And Rowdy Ways" Crédits : Columbia | Date :

Because

Crédits : Because | Date :

Zeros-Declan-Mckenna Crédits : Because | Date :

Jane Birkin "Oh ! Pardon tu dormais..."

Jane Birkin "Oh ! Pardon tu dormais..." Crédits : Barclay | Date :

All Points

Crédits : All Points | Date :

Gaël Faye "Lundi Méchant" Crédits : All Points | Date :

et Steven Bellery

publié le 05/12/2020 à 08:53

Avec les librairies, les rayons des disquaires peuvent être les plus labyrinthiques pour trouver le cadeau idéal en cette fin d'année. Heureusement pour vous, la rédaction de RTL a composé pour vous une petite sélection des meilleurs albums, coffrets et rééditions de ces derniers mois. De quoi vous inspirer pour vos achats de fin d'année.

Vous trouverez dans le diaporama en tête de cet article la totalité de nos choix. Tout d'abord, les 10 albums à acheter les yeux fermés de Centre Ville de Calogero à Oh ! Pardon tu dormais de Jane Birkin en passant par les dernières créations de Francis Cabrel, Vianney ou Benjamin Biolay. Des artistes que RTL a eu le plaisir de recevoir dans Laissez-vous tenter ou sur la scène du Grand Studio en 2020.

Nous avons aussi fait la place belle à nos coups de cœur avec des artistes qui méritent clairement d'être découverts ou redécouverts cette année. Découvrez les voix et la musique de Clou, Nach ou Declan McKenna ainsi que les nouvelles créations signées Yaël Naïm ou Dani. Vous ne le regretterez pas. Nous n'avons pas oublié nos artistes internationaux préférés, les nouveaux rois et reines de la pop d'Ava Max à Kylie Minogue et quelques belles rééditions. Des albums que vous pourrez trouver souvent en version CD, coffrets ou vinyles... De beaux objets qui cachent parfois quelques savoureuses pépites.