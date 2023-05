Carte d'identité électronique, e-carte Vitale... Où en est la dématérialisation des papiers des Français ?

Difficile de s'y retrouver. Entre la carte d'identité électronique, la carte Vitale électronique, son pendant biométrique, le permis de conduire numérique, l'application France Identité et les fournisseurs d'identité à France Connect, l'actualité a brassé récemment tout un lot de dispositifs en rapport avec l'identité numérique citoyenne qui recouvrent des réalités bien distinctes tout en étant parfois mêlés dans des processus communs.

Dernière illustration en date avec le plan de lutte contre les fraudes sociales présenté ce mardi 30 mai par le ministre délégué aux Comptes publics, Gabriel Attal, et sa mesure phare, une éventuelle fusion de la carte Vitale et de la carte d'identité, pour intégrer le numéro de Sécurité sociale dans la puce de la carte d'identité au format carte de crédit.

Loin de faire l'unanimité au sein du gouvernement, ce dispositif soulève un certain nombre de difficultés techniques et vient se greffer aux chantiers initiés ces dernières années au plus haut sommet de l'État dans le cadre de la dématérialisation des services administratifs. On fait le point sur l'avancement de ces différents projets.

La carte d'identité électronique et biométrique, plus sécurisée

Au carrefour de ces dossiers, la carte d'identité électronique au format de carte bancaire fait figure de pivot dans la mise en œuvre de l'identité numérique d'État. Entrée en circulation en août 2021, elle doit servir de sésame pour faciliter les démarches administratives en ligne des Français tout en renforçant leur sécurité à la faveur d'une authentification forte conforme aux normes européennes. Elle comporte pour cela un QR code et une puce électronique qui permettent d'avoir une version numérique des données contenues par la carte (identité, taille, photo, deux empreintes digitales) ainsi qu'une signature électronique unique pour lutter contre la falsification et l'usurpation d'identité.

La nouvelle carte d'identité. Crédit : FRANCOIS LO PRESTI / AFP

L'application France Identité, prolongement numérique de la carte d'identité

La carte d'identité électronique fonctionne de pair avec l'application France Identité, qui se veut son prolongement dans le monde numérique. Développée depuis 2018 par l'Agence nationale des titres sécurisés (ANTS), elle doit faciliter les démarches administratives en ligne des Français. L'idée est de pouvoir prouver plus facilement son identité en scannant simplement la puce de la carte d'identité électronique. Elle fonctionne en lien avec le portail France Connect, qui permet de se connecter à des centaines de services publics ou privés en utilisant une identité numérique certifiée, comme le numéro de Sécurité sociale ou le numéro fiscal, sans avoir à créer un compte spécifique sur les autres plateformes.

L'application France Identité accueille déjà la carte d'identité électronique et le futur permis de conduire numérique Crédit : France Identité

À terme, France Identité doit aussi accueillir d'autres documents officiels dématérialisés, comme le permis de conduire, et permettre de fournir un justificatif d'identité pour éviter d'avoir à scanner sa carte d'identité lors de certains actes officiels, comme une demande de procuration, mais aussi de justifier sa majorité sans pour autant dévoiler son identité.

L'application est actuellement en phase de test avant un déploiement officiel sur iPhone et Android d'ici la fin de l'année. C'est pourquoi elle n'est pas encore reconnue