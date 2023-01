La carte Vitale numérique généralisée en 2023 : ce que l'on sait sur le dispositif

La carte Vitale numérique doit accélérer son déploiement en France. Expérimentée depuis 2019 dans le Rhône et les Alpes-Maritimes, la "e-carte d'Assurance maladie" doit être testée dans six nouveaux départements dans les prochaines semaines puis généralisée à tout le territoire durant l'année 2023 avant une pérennisation attendue à horizon 2026, rapporte le site Acteurs Publics. Un décret paru fin décembre et entré en vigueur le 1er janvier vient encadrer les modalités du déploiement de cette alternative dématérialisée à la traditionnelle carte en plastique.

La carte Vitale numérique ne vient pas remplacer la carte physique, qui continue à exister : elle est simplement son pendant numérique. Elle repose sur une application pour smartphone qui permettra d'identifier et d'authentifier les assurés et de consulter les données de leur carte en pharmacie. L'idée est de simplifier les démarches et d'éviter les mises à jour fastidieuses de la carte actuelle.

Une application pour remplir les fonctions de la carte physique

Selon la page dédiée sur le site de l'Assurance maladie, la carte Vitale numérique offre plusieurs avantages. D'abord, "il y a plus de chances que les patients aient leur carte Vitale avec leur smartphone et c’est donc la garantie de toujours pouvoir faire une télétransmission". Ensuite, "les feuilles de soins sont sécurisées et fiabilisées grâce à l’accès automatique au service de droit ADRi, réduisant ainsi le risque d’erreurs et de rejets de factures". Enfin, le site évoque "une réduction du risque de contaminations manuportées".

Pour l'utiliser, les assurés devront télécharger l'application nommée ApCV, vérifier leur identité en comparant leur visage à celui de leur photo d'identité et lier leur carte à leur numéro de sécurité sociale. En pharmacie, il sera possible d'utiliser la carte Vitale numérique en badgeant auprès d'un appareil dédié ou un faisant scanner au professionnel de santé un QR code généré par l'application. Les assurés pourront aussi consulter directement leurs reçus de dépenses de soins sur l'application.

D'ici à la généralisation du dispositif, d'autres fonctionnalités doivent venir élargir la palette de la carte Vitale dématérialisée, comme le fait de permettre à à une personne d'utiliser la carte d'un proche si ce dernier ne peut pas se déplacer ou l'intégration des données des complémentaires santé.

Si vous souhaitez tester la carte Vitale sur votre smartphone, il faudra encore patienter quelques semaines. En attendant les prochaines expérimentations dans le Bas-Rhin, la Loire-Atlantique, la Saône-et-Loire, le Puy-de-Dôme, la Sarthe et la Seine-Maritime, qui devaient initialement accueillir le dispositif en fin d'année 2022 et qui devraient être en mesure de le faire d'ici la fin du premier trimestre 2023, l'application n'est plus disponible sur les magasins d'application, après l'avoir été dans le Rhône et les Alpes-Maritimes dans le cadre des essais de 2019, indique l'Assurance maladie à RTL.

Pas de données biométriques autres que la photo

Concernant la sécurité des données, l'Assurance maladie assure que "les seules données stockées dans l’application sont les noms, prénom(s), le genre ou sexe, la qualité (ouvrant droit, enfant…) et l’organisme obligatoire de rattachement". L'organisme souligne également que "chaque utilisation de l'application nécessite une double authentification, par le smartphone de l'assuré et par un code secret personnel".

Pour l'heure, la carte Vitale dématérialisée ne prévoit pas de comporter des données biométriques autres que la photo d'identité, comme le réclament depuis plus de dix ans par la droite et l'extrême-droite pour lutter contre les fraudes aux prestations sociales. Les autorités n'ont pas prévu d'accélérer sur ce sujet pour l'instant.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info