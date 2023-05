Si vous prenez le train durant ce long weekend de l'Ascension, vous pourriez être confronté à un contrôleur tatillon vous demandant une pièce d'identité en plus de votre billet nominatif et votre carte de réduction. Si vous ne l'avez pas, vous pourriez lui montrer une photo de votre carte d'identité ou de votre passeport.

En général, le contrôleur refuse et sanctionne d'une amende, et ce même si l'on passe par l'application officielle de l'État, "France Identité". Cela ne passe pas et c'est bien ce refus qui a provoqué un échange lunaire sur les réseaux sociaux. En effet, un internaute a questionné la SNCF pour savoir si la carte d'identité numérique était bien acceptée à bord. Cet usager utilise bien l'application officielle lui permettant ainsi d'avoir sa pièce d'identité sur son smartphone.

À l'heure actuelle, 10.000 personnes testent l'application à travers la France, qui devrait être disponible pour tous les Français d'ici 2024. Réponse de la SNCF : seule une pièce d'identité physique est acceptée en cas de contrôle.

La SNCF inflexible face au gouvernement

Sur Twitter, le compte de "France Identité" a répondu à la SNCF en répondant qu'elle était bien l'application officielle de l'État et que la compagnie ferroviaire devait donc accepter cette pièce d'identité numérique.

Mais la SNCF n'a rien voulu savoir, renvoyant inlassablement vers ses conditions générales, précisant que dans un souci de lutte anti-fraude, seuls les documents physiques sont acceptés. Contactée par RTL, la compagnie ferroviaire explique qu'elle va devoir former ses agents avant de pouvoir accepter les pièces d'identité numériques.

Dans l'immédiat et en attendant ces formations, il vaut mieux respecter ces conditions, car l'amende est salée : plus d'une centaine d'euros. À noter que le permis de conduire doit également arriver sur l'application "France Identité" et va être testé dans les Hauts-de-Seine, l'Eure-et-Loir et le Rhône dès le mois le septembre, avant d'être étendu à toute la France au début de l'année prochaine.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info