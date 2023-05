ÉDITO - Paiements en ligne : les fraudes ont diminué de plus de 30% en trois ans

L'ÉCO & YOU - La baisse record des fraudes aux paiement en ligne

L'ÉCO & YOU - La baisse record des fraudes aux paiement en ligne

La Banque de France vient de révéler que la fraude aux paiements par internet a diminué de plus de 30% ces trois dernières années, alors que le paiement par carte bancaire sur internet explose dans le même temps : +20% l’an dernier. La fraude baisse grâce une technologie qui s’appelle l’authentification forte.

C’est cette vérification d’identité effectuée à chaque opération en ligne, un achat de billet de train sur votre ordinateur par exemple. Pour le valider, il faut désormais confirmer sur votre téléphone que vous êtes bien à l’origine de la commande. Ça permet d’éviter, en cas de perte de carte bleue de se faire siphonner son compte. On doit cette protection au Parlement européen. Cette directive sur les services de paiement, dite DSP2, nous protège efficacement contre la fraude en ligne.



Les remboursement toujours difficiles en cas de fraude

Pour les victimes, cela reste plus difficile de se faire rembourser parce que les banques considèrent que si vous validez le paiement avec un deuxième appareil, c’est une forme de consentement, et là, le code bancaire ne prévoit pas de remboursement.

On ne peut pas reprocher au secteur de ne pas faire de prévention. Il y a les messages incessants qui vous disent de ne communiquer vos codes secrets à personne, ou encore la prévention de la fédération bancaire sur les réseaux sociaux pour les jeunes, et même un spot de pub radio, que vous avez pu entendre sur RTL.

Il faut dire aussi que les fraudeurs sont toujours plus inventifs. Ils sont capables aujourd’hui, en vous piratant, de savoir à peu près combien vous avez sur votre compte, de trouver le nom de votre conseiller bancaire et votre numéro de téléphone. Ils savent même imiter le numéro de téléphone de votre banquier pour vous appeler, ça s’appelle le spoofing.

Les manipulations comme ça, c’est 1 cas de fraude sur 10. Autre type d’arnaque : on vous envoie un rib par email, pour une location de vacances par exemple, sauf que le fraudeur intercepte le mail, remplace le numéro du rib par le sien. Vous pensez payer le propriétaire, vous venez juste de faire un cadeau au fraudeur.

Que faire en cas de fraude ?

Heureusement, la Banque de France s’empare du sujet et vient de prendre un certain nombre de décisions, en faveur du consommateur. D’abord, les banques seront maintenant obligées de rembourser les clients sous 24h, même avec la sécurité mentionnée précédemment. Elles auront ensuite 30 jours pour prouver une éventuelle négligence du client et faire annuler le remboursement. La charge de la preuve est inversée en quelque sorte.

Et puis, les opérateurs téléphoniques sont en train de travailler pour mieux protéger les numéros de téléphone et éviter les usurpations. Pour les rib, un nouveau système de vérification devrait être mis en place, un peu comme aux États-Unis. Des sortes de scans numériques pour confirmer que le numéro de compte est bien associé au bon nom. De quoi faire baisser encore la fraude avant que les escrocs ne trouvent une nouvelle parade.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info