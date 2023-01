Marcheur du dimanche ou passionné des longues randonnées, la marche afghane s'adresse à tous. Moins connue que la nordique, cette technique peut se pratiquer tous les jours et n'importe où. Pour aller chercher son enfant à la sortie de l'école ou pour une balade en forêt, une marche afghane est réalisable. Élément important, si vous souhaitez en ressentir les bienfaits, il vous faudra marcher entre 20 et 30 minutes minimum.

Un peu d'histoire ne fait jamais de mal. Cette technique de marche n'a pas été inventée par un Afghan mais bien par un Français, Édouard Stiegler. Alors qu'il réalisait des missions économiques dans les années 80 en Afghanistan, Stiegler s'est inspiré de ce que faisaient les caravaniers afghans, d'où le nom, capables de parcourir quotidiennement plus de 60 km, et l'a ensuite importé.

L'importance de la respiration

La marche afghane laisse une place primordiale à la respiration. Le but est de réussir à synchroniser son pas à sa respiration nasale. Et la technique de cette marche est très précise. Inspiration par le nez sur trois pas, suspension de sa respiration sur le quatrième, nouvelle expiration par le nez sur les trois pas suivants. Et sur le huitième pas, il faut retenir son souffle à poumons vides. Il faut ensuite répéter ce rythme de base sur l'ensemble de votre parcours. Si votre itinéraire demande un effort physique particulier, notamment en cas de montée, vous pouvez utiliser un autre rythme, sans pause, avec deux pas sur l'inspiration et deux autres sur l'expiration.

Les bénéfices de la marche afghane sont évidemment multiples. Comme une marche traditionnelle, elle agit évidemment sur tout l'organisme et sur notre santé. Pour rappel et selon les professionnels de santé, il faut en moyenne marcher quotidiennement entre 30 et 45 minutes. Avec ce rythme très spécifique, les premiers essais vous demanderont une concentration accrue afin de bien respecter les consignes. Au fil de vos essais, vous deviendrez un as de la marche afghane et vous pourrez profiter pleinement de votre nouvelle activité.

Les bienfaits de la marche afghane

Vous l'avez compris, la respiration est un élément central de la marche afghane. Une quantité importante d'oxygène pénètre dans votre corps. Résultat, vous pouvez tenir plus facilement le rythme sans un excès de fatigue. Votre capacité respiratoire augmente, votre corps est mieux oxygéné, la circulation sanguine est stimulée et le travail du cerveau est facilité. Des éléments nécessaires pour assurer votre bien-être quotidien !

Ses vertus permettent aussi une reconnexion avec soi-même. Relaxante, la marche afghane offre un moment de détente comme si vous étiez à une séance de yoga. Ses effets seraient notamment positifs lorsque vous dormez. Sur le plan physique, elle diffuse de nombreux avantages pour votre corps comme une tonification importante de vos muscles. Vous savez désormais quoi faire pendant vos longues balades cet été !

