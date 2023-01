On dort mieux quand on a une literie de qualité. Mais, c'est quoi une bonne literie ?

C’est d'abord un couple matelas-sommier bien assorti. Le sommier à ressorts, qui offre un soutien souple, ne va qu’avec un matelas à ressorts. Le sommier à lattes est parfait pour un matelas en latex ou en mousse.

Un sommier est vraiment nécessaire. Surtout pour des raisons d’hygiène. Il assure une bonne ventilation du matelas. Grâce à lui, l’humidité émise par notre corps pendant le sommeil peut s’évacuer. Un sommier participe aussi au confort du lit. Il a un rôle d’amortisseur. Il permet de mieux soutenir le corps. C’est meilleur pour le dos. Outre le sommier, le choix du matelas est primordial. Une multitude de modèles existent, Voici donc quelques conseils pour vous aider à le choisir au plus près de vos attentes.

Comment choisir son matelas ?

Le plus important, c'est de l'essayer pour savoir s'il nous convient ! On s’allonge dessus quelques minutes, en changeant de positions, et on peut faire ce test : si vous arrivez à passer la main entre le creux de vos reins et le matelas, le matelas est trop ferme. Si votre coude s'enfonce lorsqu'il est en appui, le matelas est trop souple.

Le matelas peut être ferme ou souple, ça dépend de sa morphologie. Les personnes de forte corpulence choisiront un matelas plutôt ferme. Les personnes minces préfèreront un matelas plutôt souple. Pour ne pas trop s’enfoncer, Il faut quand même que le matelas ait une densité minimale de 28 kg/m3. Et si on a mal au dos, on évite un matelas trop ferme qui risque d'accentuer les douleurs.

En mousse, en latex ou à ressorts ?

On a le choix entre le latex, les ressorts ou la mousse, et chacun a ses atouts. Le latex présente une bonne aération. Il a aussi l’avantage d’être hypoallergénique. À conseiller donc aux personnes qui transpirent beaucoup la nuit. Les matelas à ressorts permettent une meilleure indépendance de couchage. A conseiller donc si vous partagez votre lit avec une personne qui a le sommeil agité !

Les matelas en mousse, surtout à "mémoire de forme", s'adaptent mieux à votre morphologie. A conseiller à ceux qui souffrent du dos. Plus confidentiel. Il existe aussi des matelas à eau qui épousent parfaitement la forme du corps et procurent une sensation de flottement hyper relaxante. Mais c’est le bémol : ils sont bien plus chers, et une fois remplis d’eau, ils sont monstrueusement lourds, ils peuvent peser plus d’une demi-tonne. Difficile à déplacer.

Quelle taille de lit choisir ?

Si on dort seul, un lit de 140 cm de large est conseillé pour un meilleur confort. Et pour deux personnes, un lit de 160 cm minimum. Cela évite d’être réveillé par son partenaire dès qu’il bouge. Et ça arrive souvent : en moyenne, un dormeur se retourne 40 fois au cours d’une nuit ! Pour la longueur du matelas, il est recommandé de rajouter 20 cm à sa taille.

Quand faut-il changer de matelas ?

Quand on commence à sentir les ressorts, des creux ou des bosses. Si on se met à avoir mal au dos au réveil ou à être courbaturé…. Un matelas qui montre des signes d’usure dégrade le sommeil. On recommande de le changer au minimum tous les 10 ans. Cela aussi pour une question d’hygiène. Le matelas peut devenir un nid parfait pour les acariens, qui raffolent de nos peaux mortes et des 300 litres d'eau qu'absorbe et qu’évacue chaque année un matelas quand on y dort en couple. Les personnes allergiques ont d’ailleurs intérêt à recouvrir leur matelas d’une housse anti-acariens.

