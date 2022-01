Longévité, protection cardiaque... quels sont les vrais bienfaits du thé ?

On consomme de plus en plus de thé. Cet engouement peut-il s’expliquer par ses bienfaits sur la santé ? Depuis quelque temps, le thé surfe sur la tendance bien-être. Et c’est vrai qu’il a plein d’atouts. C’est une boisson naturelle, à la fois saine et savoureuse. Elle semble avoir profité de la pandémie. Beaucoup de personnes se sont tournées vers elle, et ont remplacé la pause café en entreprise par le rituel du thé en télétravail.

Boire du thé permettrait de vivre plus longtemps. Cela semble lié à une meilleure santé cardio-vasculaire. Une étude menée en Chine a suivi pendant plusieurs années les habitudes de consommation de plus de 100.000 personnes. Elle a montré qu’à partir d’une consommation de trois tasses par semaine, le risque de faire un infarctus ou un accident vasculaire cérébral est réduit d’environ 20%.

L’étude a aussi mis en évidence moins de décès prématurés, toutes causes confondues. Cela peut s’expliquer par le fait que le thé est une source importante de flavonoïdes, des pigments végétaux qui ont des vertus anti-inflammatoires et qui améliorent la résistance des vaisseaux sanguins.

Un stimulant lent reconnu de longue date

Le thé est aussi un bon stimulant sans exciter. Sa caféine, la théine, n’est pas absorbée de la même façon que celle du café. Ses tannins ralentissent son assimilation. Il n’y a donc pas d’effet coup de fouet, mais une stimulation douce, étalée sur le temps. Un bienfait connu depuis longtemps : à l’origine, ce sont les moines bouddhistes zen qui buvaient du thé vert pour rester éveillés pendant de longues périodes de méditation.

On observe ces bienfaits quel que soit le type de thé, qu’il soit noir, vert ou blanc. Car tous les thés sont issus d’une même plante, le Camellia sinensis. La différence entre les thés tient essentiellement à leur traitement. Les feuilles du thé noir subissent une fermentation complète, pas celle du thé vert ni du thé blanc.

Cela leur confère un aspect et un goût différent. Leurs teneurs en caféine et en polyphénols peuvent varier sensiblement. Ils sont plus ou moins stimulants, mais leurs propriétés santé restent semblables.

Des propriétés anticancéreuses non avérées

On entend souvent dire que le thé, notamment le thé vert, protège du cancer. Le thé contient environ 10 fois plus d’antioxydants que les fruits et les légumes. Grâce à cela, il a acquis la réputation de super aliment.

Dans les tubes à essai, des extraits de thé vert sont capables de réduire la multiplication des cellules tumorales. Mais, on le sait, du tube à essai à l’homme, il y a du chemin, et souvent beaucoup d’obstacles.

La preuve : les propriétés anticancéreuses du thé vert n’ont pas été confirmées chez l’homme. Aucune étude n’a montré que le thé réduit le risque de cancer. Donc, on peut en boire, mais sans en attendre des miracles.

Privilégier le thé bio, moins exposer aux pesticides

Pour tirer le meilleur parti de sa tasse de thé, il est préférable de consommer le thé à distance des repas, au moins une heure avant et deux heures après, car ses tannins diminuent l’absorption du fer au niveau de l’intestin grêle. Ne buvez pas votre thé brûlant, cela augmente le risque de cancer de l’œsophage. Attendez quelques minutes qu’il refroidisse.



Autre conseil : si vous consommez très régulièrement du thé, il est conseillé de le choisir bio pour limiter votre exposition aux pesticides.



Les grands amateurs de thé vous diront que le thé en vrac est meilleur. Mais si par facilité, vous prenez des sachets, privilégiez ceux en tissu ou en papier. Et évitez ceux en nylon si vous ne voulez pas retrouver dans votre tasse de thé des milliards de microparticules de plastique, comme l’a révélé récemment une étude canadienne.