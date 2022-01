Comment concilier télétravail et mode de vie sain ?

Le télétravail est redevenu obligatoire en entreprise. Travailler à la maison a des avantages, mais aussi des inconvénients pour la santé.

Le télétravail a plein d’avantages, il évite les transports, permet de se lever plus tard, d’être plus autonome et efficace car on est moins dérangé… Mais il comporte aussi des risques pour la santé. L’un des risques les plus importants, c’est de devenir beaucoup plus sédentaire.

Quand on a son bureau chez soi, on risque d’avoir beaucoup de mal à ne faire, ne serait-ce que 6.000 pas par jour. Et rester assis sans bouger, c’est mauvais pour notre corps. Ca l’expose à des douleurs articulaires et ça augmente le risque de nombreuses maladies. On voit même apparaître la phlébite du télétravail chez des personnes sans facteur de risque.

Faire des exercices pour s'étirer, ne pas grignoter

Pour être moins sédentaire, déjà, il est important d’entrecouper son temps passé assis de pauses actives. On peut faire régulièrement des exercices d’étirement. Cela permet de contrer les douleurs articulaires qui peuvent survenir quand on reste longtemps dans la même position.

On soulève les bras en l’air au-dessus de la tête. On fait quelques rotations du cou et quelques roulements d’épaule d’avant en arrière. On peut poursuivre par des rotations de cheville, puis pointer et fléchir les pieds. On se lève environ toutes les heures et on en profite pour faire quelques pas. On va chercher un verre d’eau, on prend éventuellement un thé ou un café.

En revanche, on évite de grignoter en dehors des repas, même si la boîte à biscuits et le réfrigérateur sont à proximité. C’est piégeux. La prise de poids va souvent de pair avec la sédentarité. On marche en passant ses appels téléphoniques. Et lors de sa pause déjeuner, on prend l’air. C’est indispensable d’oxygéner son cerveau, de s’exposer à la lumière naturelle, et de se dégourdir les jambes.

Trouver des repères pour séparer vie pro et perso

Un autre risque du télétravail est psychologique, notamment de ne pas réussir à séparer vie pro et vie perso, de perdre ses repères. Oui, car il n’est pas toujours facile de s’autodiscipliner, de gérer son temps, d’arriver à déconnecter. Pour y parvenir, il est conseillé d’instaurer des routines.

Déjà, on essaie d’avoir une pièce ou un espace de travail spécifique, que l’on quitte une fois son boulot terminé. On commence à travailler qu’après s’être lavé, habillé. Certaines personnes disent avoir même besoin de mettre des chaussures. Comment séparer vie perso et vie pro si on reste en pyjama ?

On essaie de planifier sa journée, de se tenir à des horaires pour éviter le surmenage et le travail permanent. Les horaires sont vraiment importants car ils permettent de rythmer et de structurer ses journées.

Faire du sport pour se détendre

Pour déconnecter, on respecte des rituels de fermeture, comme ranger ses dossiers. Puis, on éteint son ordinateur ou son téléphone professionnel. C’est bien de terminer sa journée par une activité dynamique, quelle qu’elle soit, promenade, séance de sport, rangement, en tout cas, sans écran.



Quand on télétravaille, un des effets négatifs sur la santé mentale, c’est aussi l’isolement. Cela peut générer de l’anxiété et davantage de pratiques addictives, comme le tabagisme et la consommation d’alcool.



Un verre d’alcool de temps en temps n’est pas un problème, mais on évite que le petit verre du soir ne devienne pas un réflexe de décompression. Pour s’en protéger, là encore, on essaie d’organiser son emploi du temps. Cela peut être faire du sport ou trouver une autre activité de loisirs pour éviter la solitude ou se détendre.