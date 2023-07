Ce mercredi 19 juillet, la vigilance orange canicule concerne 9 départements du Sud Est et la Corse. Mardi 18 juillet, il a fait plus de 38 degrés à Sampolo (Corse), 40,6 degrés en Ariège. Un épisode caniculaire qui se prolonge et qui invite à la plus grande prudence, notamment pour notre organisme.

À Albi dans le Tarn, les médecins urgentistes voient de plus en plus de malaises. Or, c'est ce qui est le plus dangereux pour notre corps : "On sait très bien qu'un jour ou deux jours ne va pas affecter l'organisme des personnes fragiles", explique Vincent Bounes, médecin et chef du service SAMU de Haute-Garonne, qui voit arriver depuis quelques jours, des victimes d'insolation et de malaises.

"Par contre au-delà de cinq à sept jours de période de canicule, c'est là qu'on commence à voir les hospitalisations." Ces fortes chaleurs usent notre organisme, qui se bat alors pour se maintenir à 37 degrés.



Les signes à surveiller

"La première chose qu'il va faire, c'est suer. La sueur crée de l'évaporation pour refroidir l'organisme", continue le médecin urgentiste. "La deuxième chose que l'on va faire, ce sont des comportements conscients : on va chercher à se mettre à l'ombre ou chercher à boire."

Vincent Bounes explique aussi que lorsque ces mécanismes de protection sont dépassés, le corps va commencer à réagir plus fortement : "Il va grelotter. Paradoxalement, on va avoir froid, on est au bord de faire un malaise et il faut vraiment se mettre à l'ombre."

Chaque année, le Dr Bounes constate des décès qui auraient pu être évités, comme ces jeunes sportifs qui se lancent dans des footings en pleine après-midi caniculaire, ou des ouvriers qui se mettent en danger en ne buvant pas et en ne prenant pas de pauses.

