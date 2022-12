Jusqu'à la fin de la semaine, la France va connaître de très fortes chaleurs, inhabituelles pour la saison et dépassant presque systématiquement les 30°C. Rester au frais n'est pas toujours chose facile, bien qu'il existe des méthodes simples à mettre en place et qui ne nécessitent pas de climatiseur.

Le retour du soleil nous pousse à vouloir nous exposer pour en profiter, mais cela n'est pas toujours sans conséquences. Certaines personnes souffrent de coup de chaleur ou d'insolation, ce qui peut-être dangereux.

Pour son bon fonctionnement, le corps doit avoir une température de 37°C environ. Lorsqu'il fait très chaud, l'organisme se protège de la chaleur avec la vasodilatation et la transpiration. Mais chez les nourrissons, le système de protection face à la chaleur n'est pas encore tout à fait au point, alors que chez les personnes âgées, il ne l'est parfois plus.

Au sens strict du terme, un "coup de chaleur" correspond à une surchauffe de l'organisme au-delà de 40 °C, ce qui engage le pronostic vital de la personne concernée. Mais une personne peut se sentir très mal même lorsque son corps n'atteint pas de telles températures. En général, les symptômes sont : de la fièvre brutale, des palpitations, des maux de tête violents, des vomissements et même une confusion mentale.

Il faut donc éviter au maximum les situations dans lesquelles on risque de faire un coup de chaleur. Pour cela, l'hydratation est absolument nécessaire. Si vous voyez une personne faire un coup de chaleur, il faut réagir vite : placez-la à l'ombre et rafraichissez là avec de l'eau sur la peau ou une douche fraiche. Vous pouvez aussi appeler les secours. En cas d'insolation, les symptômes et les solutions sont les mêmes.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info