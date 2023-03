À écouter Bien-être : comment être plus heureux le week-end ? 00:02:45

Une étude américaine reprise par le Washington Post montre qu’on peut se sentir plus heureux les week-ends simplement en les considérant comme des vacances. Pour arriver à cette conclusion, les chercheurs ont divisé 441 travailleurs en deux groupes : le premier groupe a reçu l’instruction de passer le week-end comme d’habitude. Et on a demandé aux personnes du second groupe de penser et de se comporter comme si elles étaient en vacances. Résultat, les "vacanciers" du week-end se sont sentis bien mieux le lundi matin. Ils étaient moins négatifs, plus satisfaits de leur vie que les personnes qui avaient abordé le week-end comme elles l’ont toujours fait.

Comment expliquer ce résultat ? L’hypothèse avancée par les chercheurs, c’est qu’en se mettant en mode "vacances", on arrive à sortir de ses habitudes, à agir différemment. Car même le week-end, nos activités peuvent ressembler à une longue liste d’obligations : les courses à faire, les travaux ménagers, les rendez-vous pour régler telle ou telle chose… Certes, il faut bien trouver le temps de les faire, mais on peut aussi essayer de s’octroyer de vrais temps de pause, au moins une partie du week-end.

Et pas la peine de partir loin de chez soi, il suffit de se mettre dans l’état d’esprit des vacances. Selon les chercheurs, ça veut dire être plus attentif au moment présent. Et ce n’est pas le fait de faire telle ou telle chose qui prédit le bonheur, mais plutôt le fait de rester centré sur son activité, quelle qu’elle soit, et de ne pas penser aux tâches qui nous attendent le lundi.

Ca ne suffit pas pour vraiment récupérer

Accorder plus d’attention à ce que l’on fait mais aussi à son environnement, ralentir le rythme, permet de mieux savourer le moment présent. Explorer un nouvel endroit près de chez soi, jouer au touriste dans sa ville, tester une nouvelle activité, regarder la nature… Tout cela permet de rompre avec sa routine quotidienne sans forcément changer de décor et peut augmenter le sentiment de bonheur.



Mais, même si on est dans un état d'esprit de vacancier, un week-end ne remplace pas les vacances qui offrent une vraie coupure. Elles permettent de se ressourcer, de déconnecter et de récupérer. Des études ont montré qu’au bout de huit jours de vacances, on atteint un pic de bien-être et de détente. Un week-end même prolongé ne suffit pas pour se détendre complètement. Mais, comme les bénéfices des vacances s’estompent rapidement, au bout de deux semaines environ, il vaudrait mieux prendre régulièrement 8 à 10 jours de vacances plutôt que de partir 3 ou 4 semaines d’affilée, si on le peut.

