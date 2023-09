Pourquoi il faudrait arrêter de manger mou

On a tendance à ne plus mastiquer, car l’industrie agro-alimentaire nous propose de plus en plus d’aliments mous. En plus, ce sont très souvent des produits ultra-transformés, qui ne sont pas recommandés pour la santé. C’est le cas des pains de mie, des hamburgers, des nuggets, des viennoiseries, des mousses à tartiner de toutes sortes, des yaourts sucrés à boire...

Les aliments qui ont une texture molle ou semi-liquide n’ont pas besoin d’être mâchés et s’avalent rapidement. Prenez un smoothie qui contient une pomme, vous allez le boire bien plus rapidement que si vous mangiez la pomme. Le problème, c’est que plus on mange vite, plus on a tendance à manger trop. Plusieurs études l’ont montré.



Moins on mastique, plus on mange vite

À partir du moment où on commence à manger, il faut environ 20 à 30 minutes pour que le cerveau reçoive les signaux de l’estomac et de l’intestin indiquant qu’on a mangé et qu’on est rassasié.

Si on mange dans un laps de temps plus court, on a encore faim même si notre estomac est rempli. Par conséquent, on a intérêt à manger lentement, à prendre au moins 30 minutes pour ses repas. Cela aide à ne pas absorber plus de calories que nous en avons besoin. Une étude japonaise menée auprès de 60.000 personnes a montré que les mangeurs lents étaient nettement plus maigres que les mangeurs rapides.



Si l’on veut perdre du poids, on doit faire attention à ce que l’on consomme, bien sûr, mais aussi à la façon dont on mange.



Pour manger lentement, on commence déjà par s’asseoir. On peut poser sa fourchette entre deux bouchées, et surtout, on évite de prendre ses repas devant un écran, la télé, un ordinateur ou son smartphone, car lorsqu’on ne prête pas attention à ce que l’on mange, on ingurgite plus vite des quantités de nourriture plus importantes.



Mastiquer pour avoir des dents solides

Les aliments mous sont-ils déconseillés pour d’autres raisons ? Ils ne sont pas bons pour les dents. Bien sûr, si on a des soins dentaires ou une pathologie qui nécessitent de faire attention, on peut transitoirement consommer des aliments qui ne nécessitent pas beaucoup de mastication. Mais en dehors de cela, il faut éviter les aliments mous, car ils ont l’inconvénient d’être beaucoup plus collants. Et en adhérant davantage aux dents, ils favorisent les caries.

À l’inverse, les aliments qui exigent d’être mastiqués restent un certain temps en bouche et ont une action nettoyante, ce qui permet de réduire la plaque dentaire, souligne le Dr Pierre Ducasse, chirurgien-dentiste.



Ce n’est pas tout : en mastiquant, on fait travailler les mâchoires et donc les os qui soutiennent les dents. Cela les stimule et renforce les gencives. En somme, pour avoir des dents solides, il faut mastiquer !