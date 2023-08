Quels sont les effets de la bière sur la santé ?

La bière peut avoir des effets positifs sur la santé, en quantité modérée, bien sûr. Une étude portugaise a montré que les hommes qui boivent une bière blonde de 33 cl par jour ont un microbiote intestinal plus diversifié au bout d’un mois, ce qui peut réduire le risque de certaines pathologies, comme le diabète et les maladies cardiaques.



Le microbiote intestinal, c'est environ 100 000 milliards de bactéries !

Le microbiote intestinal, rappelons-le, c’est ce qu’on appelait avant la flore intestinale. C’est l’ensemble des bactéries, qui vivent dans notre intestin et qui se nourrissent de ce que l’on avale. On estime qu’il y a environ 100 000 milliards de bactéries qui tapissent les quelque 400 m2 de la surface intestinale et que tout ce beau monde dans notre ventre pèse entre 1 et 2 kilos ! Boire de la bière peut augmenter la diversité des bactéries intestinales, qui est un gage de bonne santé.

Qu'est-ce qui est bon dans la bière ? Ce sont les micro-organismes issus de la fermentation. La bière contient aussi des polyphénols provenant du malt et du houblon, bénéfiques pour la variété des bactéries intestinales.



Des bénéfices avec ou sans alcool

Fait important : dans l’étude, les volontaires ont pris de la bière avec ou sans alcool. Et dans les deux cas, leur santé intestinale s’est améliorée ! Comme pour la santé, il n’est pas recommandé de boire de l’alcool, les chercheurs ont estimé que le choix le plus sain, c’est donc de boire de la bière non alcoolisée. Si on opte pour la bière classique, ça doit, bien sûr, être avec modération. Rappelons les recommandations en matière d’alcool : c’est de ne pas consommer plus de deux verres par jour, et de ne pas boire au moins deux jours par semaine. Deux verres, ça correspond à 2 demi de bière à 5 degrés, soit 50 cl.

Mais comme l’a montré une récente étude canadienne, il n’y a pas d’avantages à boire un peu d’alcool. C’est une idée tenace, et pourtant fausse. Les chercheurs canadiens ont examiné une centaine d’études impliquant au total plus de 4,8 millions de participants. Ils sont formels : les personnes qui boivent un peu d’alcool, moins de deux verres par jour, n’ont pas une espérance de vie plus longue que les personnes qui ne boivent pas du tout.

La bière fait-elle grossir et prendre du ventre ?

En parlant d’idée tenace, on dit aussi que la bière fait grossir, et surtout prendre du ventre. Dans l’étude portugaise, les hommes n’ont pas grossi. Leur poids est resté identique au bout d’un mois. Il n’y a pas eu de changements non plus au niveau de leurs analyses de sang. Ils prenaient leur bière au cours du dîner. Comme quoi on ne peut pas dire qu’une boisson en elle-même ou qu’un aliment en lui-même, fasse grossir.