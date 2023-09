Pourquoi les sardines sont bonnes pour la santé

La sardine est un poisson qui a beaucoup de qualités nutritionnelles et en plus, elle est bon marché. Elle fait partie de la famille des poissons gras comme le saumon, la truite, le thon, le maquereau... Ces poissons contiennent de bonnes graisses, des acides gras polyinsaturés, dont les fameux oméga-3 que l’organisme ne peut pas tous fabriquer alors qu’ils lui sont essentiels. Ils contribuent à la prévention des maladies cardiovasculaires. Ils sont également nécessaires au bon fonctionnement de la rétine, du cerveau et du système nerveux. Les chercheurs étudient leurs bienfaits possibles pour la santé mentale, dans la prévention de la dépression notamment. Ils pourraient aussi aider à maintenir une bonne mobilité articulaire.



Riches en oméga-3 et moins polluées

Les poissons gras sont intéressants pour leurs bonnes graisses, mais il y a un bémol, ils peuvent être contaminés par des polluants, d’autant que les toxiques ont tendance à s’accumuler dans le tissu adipeux. C’est d’ailleurs pour cela qu’en France, les recommandations officielles sont de manger du poisson seulement deux fois par semaine, en alternant poisson gras et maigre.

La sardine est un poisson gras à privilégier car c’est un petit gabarit. Or, plus un poisson est petit, plus il se trouve en bas de la chaîne alimentaire, moins il est pollué.

Rappelons qu'une portion de poisson, équivaut à environ 120 grammes de poisson cuit. Une boîte de sardines contenant environ 80 grammes de poisson, cela veut dire qu’on peut consommer à peu près une boîte et demi par semaine et faire ainsi le plein d’oméga-3 sans risquer d’avaler trop de substances toxiques.

Elles contribuent à la solidité des os

La sardine a d’autres atouts. Elle contient aussi beaucoup de protéines : 100 grammes en apportent environ 25 grammes. C'est donc un aliment rassasiant.

C’est aussi une bonne source de nutriments qui contribuent à la solidité des os. Elle apporte du calcium, présent dans les arêtes, du phosphore, et de la vitamine D. Cette dernière est particulièrement utile pour se constituer des réserves avant l’hiver, période de l’année où l’on prend moins le soleil.



Fraîches ou en conserve, comment les consommer ?

Les sardines en boîte sont-elles aussi bonnes pour la santé que les sardines fraîches ? D’un point de vue nutritionnel, il n’y a pas de grandes différences entre les deux, car les sardines fraîchement pêchées sont mises en conserve rapidement. Ce qui change, c’est la teneur en sel et l’huile qui peut accompagner les sardines en conserve et les rend plus caloriques. Mais au final, on peut dire que les sardines sont bonnes pour la santé dans les deux cas. Les sardines fraîches se consomment jusqu’au début de l’automne. Par conséquent, c’est plutôt la saison, et la façon dont on a envie de les déguster, qui doit compter dans le choix qu’on fait de les consommer fraîches ou en conserve.