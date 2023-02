Insomnie, troubles du sommeil : quels sont les traitements qui fonctionnent ?

Les troubles du sommeil montent en flèche, on est de plus en plus stressés et nos nuits en pâtissent. "C'est un effet direct, en fait de la crise Covid et des confinements successifs. Et puis après ça, il y a eu la guerre en Ukraine et tous ces problèmes qu'on rencontre. Donc en fait, il y a effectivement une hausse des troubles du sommeil", explique Anne-Sophie Stamane, journaliste à Que Choisir.

Ainsi, "la consommation de somnifères est boostée alors qu'il y avait une véritable décrue depuis le début des années 2010", précise-t-elle aussi dans Nous Voilà Bien ! Parmi les traitements contre l'insomnie en vente libre, un produit revient souvent : le Donormyl, "un ancien antihistaminique vendu 4 euros le flacon en pharmacie, moins dangereux que les hypnotiques comme le Xanax, prescrit sur ordonnance", renchérit Flavie Flament.

"C'est moins dangereux, justement parce qu'il ne provoque pas ces deux phénomènes d'accoutumance et de dépendance. Pour autant, ce n'est pas quelque chose d'inoffensif du tout parce qu'il y a quand même des effets indésirables dont il faut tenir compte. Et alors là, je m'adresse en particulier aux personnes âgées (...) il y a le risque de chute nocturne, de somnolence pendant la journée, des troubles de la vision voire de la confusion", met en garde Anne-Sophie Stamane. Il ne faut pas l'utiliser tous les soirs, plutôt ponctuellement quand on a eu deux nuits difficiles.

La mélatonine est "surcotée", mais pas dangereuse pour la santé

La mélatonine, c'est "une alternative qui est très à la mode et très très présente dans les pharmacies". "Le seul bénéfice démontré, malheureusement, c'est qu'elle réduit de quelques minutes le temps d'endormissement. C'est toujours ça de gagné, mais elle n'a pas d'impact vraiment sur la durée du sommeil et sur sa qualité (...) elle est surcotée", révèle Anne-Sophie Stamane. Le prix d'une boîte peut varier de 10 à 20 euros, "si elle est associée à d'autres principes actifs".

Il existe aussi du spray à la mélatonine. "Je dois convenir que ça me fait tomber, mais direct, en quelques instants et ça favorise effectivement l'endormissement. Mais il se peut que l'on se réveille après quelques heures au milieu de la nuit", confie Flavie Flament.

À noter que la mélatonine n'est pas dangereuse pour notre santé. "Elle peut avoir des effets indésirables comme des maux de tête ou des troubles digestifs ou de rythme cardiaque, mais rien de grave. Simplement, les autorités rappellent quand même que les femmes enceintes ou qui allaitent leurs bébés, les personnes atteintes de maladies auto-immunes ou inflammatoires doivent quand même s'abstenir d'en prendre", précise la journaliste de Que Choisir.

Pour les tisanes, privilégiez la valériane

Les "bonnes tisanes de mamie" à la valériane, aubépine, camomille passiflore, tilleul, verveine, "fonctionnent, mais ce n'est pas scientifiquement démontré", explique Anne-Sophie Stamane. "Mais en fait, ça relève plus du rituel d'endormissement et dans ce cadre-là, oui, ça fait partie d'une espèce de conditionnement pour s'endormir. Mais, scientifiquement, ce n'est pas prouvé, à part pour la valériane", détaille-t-elle aussi.

L'Euphytose, "c'est une star des options douces pour le sommeil aussi bien que pour l'anxiété et justement, elle contient de la valériane, donc oui, ça y est sans doute pour beaucoup", souligne Anne-Sophie Stamane.

"Le hic, c'est que dans cette formule de l'Euphytose, il y a encore aujourd'hui de la ballote qui est une plante soupçonnée de toxicité hépatique quand on en prend sur une longue période. Voilà, c'est une hypothèse, mais dans le doute, nous, on préfère recommander quand même des solutions, certes à base de valériane, mais qui ne contiennent pas de ballote", conclut-elle.

