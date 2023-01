Chauffage électrique : quel est le modèle le plus performant et économe ?

Choisir un radiateur électrique pour une nouvelle installation ou un remplacement de vieux chauffage, ce n'est pas si facile.

En cette période où le froid est en train de revenir sérieusement, si vous installez un radiateur performant en remplacement d'un ancien convecteur, l'aide que vous pouvez toucher est la prime énergie des certificats d'économie d'énergie. "Cela s'adresse à tous les ménages et permet de toucher entre 50 et 100 euros par équipement", explique Morgan Bourven, journaliste à Que Choisir.

Cependant, pour en bénéficier, " il faut que l'installation se fasse par un professionnel agréé. C'est un peu dommage parce que les radiateurs électriques, c'est des choses qu'on peut, si on est un peu bricoleur, poser facilement chez soi", reconnaît-il dans Nous Voilà Bien !

Quel chauffage pour les pièces de la maison ?

"Tous les radiateurs chauffent, il n'y a aucun problème. La différence doit se faire au niveau de leur vitesse et au niveau du confort de la pompe. Si vous voulez un radiateur qui chauffe vite, il va falloir prendre un panneau rayonnant", conseille Morgan Bourven. Ce modèle de chauffage a des alvéoles en façade, "il est confortable et assez peu cher".

" À l'inverse, si vous voulez une chaleur plus douce, uniforme, durable, même si c'est un peu plus long, vous allez plutôt choisir un appareil à inertie", poursuit-il. Cet appareil "utilise soit un fluide frigorigène, soit une plaque de fonte ou de pierre, etc... pour emmagasiner la chaleur et la restituer tout au long de la journée".

Morgan Bourven recommande aussi d'acheter "un radiateur par pièce" pour qu'elles soient toutes chauffées. "Et, il peut être intéressant en fait de varier les modèles en fonction des pièces à chauffer. Par exemple, pour une pièce à vivre comme un salon où le radiateur va fonctionner quasiment en permanence, vous pouvez utiliser un chauffage à inertie parce que le fait qu'il soit lent à se mettre en route, ce n'est pas très grave et vous aurez une chaleur douce et confortable", décrit-il.

Pour une salle de bains, préférez un appareil à panneaux rayonnants pour que ça chauffe rapidement, et pour une chambre, choisissez un appareil à inertie ou un appareil à panneaux rayonnants.

Les panneaux rayonnants, "un bon compromis pour se chauffer"

Au niveau des prix, les radiateurs les moins chers sur le marché sont les convecteurs. On en trouve à quelques dizaines d'euros. "Ce sont en fait les fameux grille-pain qu'on connaît tous, qui sont des appareils qui sont très bon marché, qui chauffent vite mais avec une chaleur très peu agréable, avec un air assez sec et souvent des odeurs de brûlé", précise Morgan Bourven.



En dehors des convecteurs qu'on va laisser un peu de côté, "les panneaux rayonnants sont moins chers. On en trouve à partir d'une cinquantaine d'euros, jusqu'à une centaine d'euros. Il y a des très bons modèles, très efficaces, donc c'est un bon compromis pour se chauffer et changer son installation sans trop dépenser", détaille aussi le journaliste de Que Choisir. Parmi les modèles à inertie, "il y en a de très bons chez Muller Intuitiv et Noirot".



Les appareils à inertie, par contre, sont beaucoup plus chers, car ils utilisent beaucoup plus de matière première comme une plaque de fonte ou de la pierre de lave, par exemple. "Donc on en a à partir de 400 euros, mais ça peut monter à 1.000, voire 2.000 euros en fonction des matériaux utilisés".

Les modèles recommandés par "Que Choisir"

"On a parmi nos meilleurs choix des appareils de marques de distributeurs comme Bliss et Good Homes, qui sont en fait des appareils vendus par Castorama et Brico Dépôt. Ils sont made in China, contrairement aux autres qui sont pour la plupart made in France, mais ils donnent quand même satisfaction", ajoute Morgan Bourven.



Sachez qu'"il n'y a pas vraiment de radiateur le plus économique", résume Morgan Bourven. "Et ça, les vendeurs ne vont pas être contents quand ils vont l'entendre. Mais ils ont un vrai discours, quasiment mensonger avec ces arguments marketing sur le chauffage à inertie qui continue à chauffer même quand il est éteint (...) au bout du compte, à la fin de la journée, vous aurez consommé exactement la même quantité d'énergie, peu importe le type de radiateur", conclut-il.

