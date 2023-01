Café moulu, en capsule ou en grain : quel est le meilleur pour la santé ?

Le café en capsule a dépassé le café moulu. "En sachant quand même que le café en grains est aussi de plus en plus apprécié. Mais sans conteste, c'est le café en capsules qui remporte les suffrages", explique Patricia Chairopoulos, journaliste à 60 millions de consommateurs. "Le grand gagnant, c'est Nespresso, après, derrière, il y a les dosettes souples Senseo par exemple, et les capsules Dolce Gusto", précise-t-elle dans Nous Voilà Bien !

Et peut-on dire que boire du café, c'est bon pour la santé ? "La plupart des études effectivement, suggèrent des effets bénéfiques. Déjà, la caféine, c'est un stimulant et puis, il y aurait des effets pour soulager la migraine également. Ça préviendrait la maladie de Parkinson, en tout cas, toujours avec certaines études. Et aussi, alors là, c'est plus curieux, ça pourrait prévenir les accidents cardiovasculaires, du moins lorsqu'on n'abuse pas", met en avant Patricia Chairopoulos.

La dose recommandée de café par jour est "400 milligrammes de caféine, soit entre 4 et 6 cafés par jour (...) c'est 5-6 expressos par jour", ajoute-t-elle. "Au delà, effectivement, ça peut être un petit peu ennuyeux pour la santé cardiovasculaire", met en garde Patricia Chairopoulos.

Tout dépend des goûts pour déterminer le meilleur café en terme de qualité. "Mais globalement, les amateurs de café préfèrent les capsules. Parce que l'eau sous pression qui rentre dans la capsule va développer les arômes", argumente la journaliste de 60 millions de consommateurs. "Après, le café en grains, est de plus en plus apprécié, surtout si on arrive à le moudre tout de suite. Ça va aussi développer les arômes. Donc, l'un comme l'autre sont globalement les cafés les plus intéressants en terme de goût", résume-t-elle.



Pour ce qui est des cafés les plus écologiques et équitables, il faut vraiment se fier aux labels et favoriser "Label Bio et Fairtrade Max Havelaar ou encore Rainforest Alliance", selon Patricia Chairopolos. "Il y a de plus en plus de cafés d'ailleurs, qui affichent ces labels et qui vont au moins garantir un revenu décent aux producteurs et une certaine protection environnementale (...) D'autant plus qu'il y a pas mal de marques de distributeurs aussi qui proposent ces cafés avec label. Donc franchement, ils ne sont pas plus chers (que les autres, ndlr)", indique-t-elle.

Quid des résidus d'insectes dans les cafés ?

"Est ce qu'on peut trouver des corps étrangers et des pesticides dans le café ? J'avais entendu parler de fragments d'insectes", demande Flavie Flament dans Nous Voilà Bien ! Patricia Chairopoulos explique qu'effectivement on peut trouver "pas mal de fragments d'insectes (...) à peu près 80 fragments dans les échantillons", par exemple dans le café moulu Lidl et le café en grains Alter Eco "qui par ailleurs ne sont pas forcément mauvais".

"Mais, la très bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas de pesticides dans les cafés. Alors là, on a été même nous-mêmes surpris et c'est tant mieux. Que ça soit les cafés bio et même non bio, il n'y a pas de pesticides", révèle la journaliste de 60 millions de consommateurs. Cependant, les capsules "Planteur des tropiques" d'Intermarché et "Carte Noire" ou la capsule de décaféiné "L'or" "contiennent un peu plus de résidus (potentiellement cancérigènes) que les autres".

Quelle marque a la meilleure note ?

La meilleure marque de café en capsule selon le classement du magazine est Auchan Bio tandis que la moins bonne est Carte Noire Bio, "qui a quand même une teneur en hydrocarbures aromatiques polycycliques, qui est plutôt élevée. Mais tout est relatif, (...), on voit que celui ci un petit peu plus chargé que les autres", explique Patricia Chairopoulos.



Pour le café moulu, la marque qui arrive en tête est Éthiquable. "Franchement, elle n'est pas très chère et en plus elle est non seulement bio et producteur paysan, donc ça assure aussi des revenus corrects aux producteurs de café". Et la moins bonne c'est le Café Grand'Mère, "épinglé à cause de ces toujours des fameux hydrocarbures aromatiques polycycliques".

