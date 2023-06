Huiles d'olives : sont-elles toutes bonnes pour la santé ?

Avec son image d’aliment santé associée au régime méditerranéen, l’huile d’olive est l’huile préférée des Français ! Les propriétés de l'huile d'olive sont réputées comme saines et notamment bénéfiques pour la santé cardiovasculaire, grâce à sa richesse en oméga 9 et à ses composés phénoliques. Ces atouts se retrouvent en majorité dans l'huile dite "extra-vierge".

Pour en parler, Flavie Flament reçoit Sylvie Metzelard. Journaliste à 60 Millions de consommateurs, Sylvie revient sur la différence entre une huile d’olive "conventionnelle", "vierge" et "vierge extra" : "Une huile conventionnelle, c’est juste qu’elle n’est pas bio. Sinon, il faut savoir que l’on récolte l’huile d’olive par simple pression mécanique. Si le fabricant n’a pas recours à la chaleur, ni à une seconde extraction par solvant ou vapeur d’eau, c’est une "huile vierge", dite de première pression à froid. Pour qu’elle soit "vierge extra", elle doit répondre en plus à des critères physico-chimiques et sensoriels strictement définis par un règlement européen", détaille l'invitée de Nous Voilà Bien.

Le commerce regorge d'huiles différentes. Difficile de faire son choix à la vue d'une simple bouteille et de ne pas se faire avoir. La journaliste a trouvé l'astuce pour comparer les huiles. Il suffit de les goûter ! "La vierge extra doit avoir une qualité gustative irréprochable, elle doit être fruitée, amère et piquante : si on lui trouve un petit goût de rance ou de moisi, elle est déclassée en vierge", explique Sylvie Metzelard.

Pourquoi faut-il rester vigilant vis à vis des emballages ?

Entre la qualité des olives, le stockage ou le transport, il se peut que la chaîne de production intervienne dans la dégradation des huiles d'olive. "Il peut y avoir un lavage insuffisant des olives, des moisissures apparues sur des olives stockées en milieu humide ; ce peut être un stockage prolongé des olives ; des olives entreposées ou transportées et mal protégées de la chaleur ou de la lumière. Pour les fabricants, il s’agirait d'un souci se produisant après eux, donc lors du transport ou lors du stockage ultérieur", pointe l'invitée.

Aujourd'hui, la réglementation interdit l’utilisation des phtalates dans la chaine de production. Mais il est difficile à dire d’où provient une contamination : cuves, tuyaux, bâches au moment du stockage ou du transport. Dans son enquête, la journaliste a déniché quelques marques qui contenaient du phtalate : "Les produits où l’on a retrouvé les phtalates les plus dangereux (DEHP et DBP), c’est chez Naturalia, La Vie claire, Cauvin bio et Terra Delyssa". Il faut savoir que le DEHP est classé perturbateur endocrinien avéré et reprotoxique tandis que le DBP, lui est davantage persistant et bio accumulatif, ce qui signifie qu'il reste dans l'organisme.

Des hydrocarbures peuvent aussi venir des moteurs diesel et des lubrifiants des machines agricoles lors de la récolte, pendant le stockage avec les bâches, la pollution environnementale. "Celles qui en contiennent sont Simplement Bon et bio de chez Aldi, Bio village et Carapelli Bio. Il y en a toutefois aucune qui dépasse le seuil que l’Europe définit comme limite acceptable, contrairement à d’autres marques qui dépassaient les 2 mg par kilo et qui ont été retirées de la vente par la répression des fraudes", rappelle-t-elle.



Parmi les 20 huiles d'olive accessibles sur le marché, qui ont fait l'objet de l'enquête, une quinzaine de bouteilles propose un produit qualitatif. "Quelles bouteilles d’huile d’olive "conventionnelles", "vierge" et "extra-vierges" nous conseillez-vous ?", demande Flavie Flament. "Pour le meilleur rapport qualité prix, on peut sélectionner la Primadona de Lidl en conventionnelle, et la Carrefour bio qui reste "vierge bio", résume Sylvie Metzelard.