Sécheresse : allons-nous manquer d’eau cet été ?

Flavie Flament reçoit sur RTL Marillys Macé, directrice du CIEAU, le Centre d'Information sur l'Eau. Face à la menace d’une nouvelle sécheresse, il est à craindre une pénurie d’eau cet été. Quels sont les départements les plus menacés ? Quelles sont les solutions et les mesures de sobriété à adopter urgemment ? L'experte nous éclaire sur ce phénomène inquiétant.

Aujourd'hui, la menace d'une sécheresse des nappes phréatiques n'a pas de limites puisque que quasiment tous les territoires de France sont touchés. "Depuis quelques années, les zones sensibles étaient notamment situées dans les Pyrénées-Orientales, la Drôme, le Vaucluse, les Alpes-Maritimes et le Var", explique l'invitée de Nous Voilà Bien ! Désormais, le manque d'eau s'étend en Seine-Maritime, dans l'Eure, dans toute l'Île-de-France, dans tout le Centre-Val-de-Loire, de la Vendée jusqu'en Corrèze.

Bien entendu, la sécheresse n'est pas un phénomène nouveau. La France a déjà connu des périodes de chaleur intenses, comme en 1976 ou en 2003. À ces époques, l'inquiétude n'était pas aussi limpide qu'aujourd'hui. "Les sécheresses étaient isolées. Il y en a une tous les quatre à cinq ans. Désormais, les canicules viennent les unes après les autres, et elles sont bien plus longues. C'est voué à devenir une norme", expose Marillys Macé.

Pourquoi les pluies ne suffisent pas ?

Inutile de compter sur les pluies du printemps pour remplir les nappes phréatiques. Ces dernières vont servir à reverdir un peu la nature et votre jardin. C'est en vérité, les pluies et les neiges qui sont efficaces pour recharger nos stocks d'eau. "Ce sont celles qui sont entre le mois de septembre et le mois de mars qui sont les plus à même de remplir les nappes", précise l'invitée. En avril, la nature a besoin d'eau pour reprendre ses droits et enclencher la pousse de ses végétaux. De plus, les températures s'adoucissent et donc, cela provoque l'évaporation de l'eau.

Si Marillys Macé ne dispose pas d'une boule de cristal, elle se réfère à la météo pour estimer de potentielles canicules dans les mois à venir. Cet été ne fera pas exception : selon le scénario de Météo France, il va y avoir des températures plus chaudes que la moyenne et en revanche, elle ne privilégie aucun scénario pour les pluies. Ce qui laisse présager que l'on va avoir chaud cet été".

Est-ce que je risque une amende en remplissant ma piscine en 2023 ?

Depuis la sécheresse de l'été 2022, les communes et les collectivités, se préparent déjà à cette potentielle canicule pour 2023. À titre individuel, on peut commencer à se préoccuper de notre consommation estivale.

L'invitée de Nous Voilà Bien donne quelques astuces pour celles et ceux qui bénéficient d'une piscine. Un loisir qui peut être facilement gâché en grande quantité une ressource aussi précieuse que l'eau en été. "Il faut éviter à tout prix le remplissage. Misez sur une mise à niveau de l'eau, c'est plus économique. Si l'eau est gardée chaque année, il vous suffit seulement de la nettoyer chaque année avec une remise à niveau", dit-elle. Autre astuce pour éviter que l'eau ne s'évapore pas trop, il faut "installer des rideaux de protection".

Bien évidemment, dès lors que l'été commence, des tensions vont apparaître face aux remplissages des bassins ainsi que les remises à niveau. Il faut savoir qu'en période de canicule, "la mise à niveau est interdite par les arrêtés de restriction d'eau".

Si Marillys Macé insiste sur le sens civique, il n'est pas négligeable d'adopter ces comportements plus écologiques. Difficile à croire, mais il y a bien une police de l'eau qui existe et qui est chargée de vérifier la consommation de chacun. "La police peut vous verbaliser une première fois, c'est 1.500 euros d'amende. Puis ça passe à 3.000 euros si vous recommencez. Et pour les professionnels, c'est bien plus cher", estime l'invitée.



Les trois gestes simples pour économiser sa consommation d'eau

Même si les citoyens ne représentent que 20 % des usages de l'eau, à titre individuel, chacun peut participer à cette sobriété. L'invitée de Flavie Flament livre trois conseils économiques tout en gardant le confort quotidien d'utiliser l'eau. Première astuce, la chasse aux fuites. On a tous une chasse d'eau qui fuit, un robinet qui goutte... "C'est la première chose à faire parce que ça n'a l'air de rien, mais à la fin de l'année, vous avez des centaines, sinon des milliers de litres qui sont partis pour rien dans la nature", argumente Marillys Macé.



La majorité de nos usages se font dans les salles de bains et dans les toilettes. On peut prendre des douches plus courtes en cinq minutes, et qui permet de baisser de 50 % notre consommation. "Vous pouvez aussi installer des réducteurs de pression, ce sont des ustensiles que l'on visse sur nos robinets et qui mélangent l'air et l'eau. On peut économiser jusqu'à 40 % d'eau tout en gardant le même confort habituel", indique-t-elle. Vous pouvez également investir dans des récupérateurs d'eau de pluie. Ce cube de plusieurs litres peut vous permettre de constituer une réserve pour arroser votre jardin ou pour toute autre activité cet été.



Si les petits gestes du quotidien sont aussi importants, c'est bien pour éviter des scénarios catastrophiques. "On aura des ruptures d'approvisionnement en eau potable et ce ne sera plus les 500 ou 2.000 communes qui ont été privés d'eau à l'été 2022, ce sera tout le monde. Il y aura l'abandon de multiples exploitations agricoles et notre alimentation en pâtira très sérieusement", alarme t-elle. On l'oublie souvent, mais c'est aussi toute la dégradation de nos écosystèmes, de notre nature. Heureusement, des solutions technologiques et techniques peuvent aider, et vont être mises en place. "Il y a un plan sur l'eau qui a été mis en place. Il y a des choses qui doivent être faites rapidement, qui ont commencé", rassure-t-elle.