Été : comment bien protéger sa peau des UV ?

Flavie Flament reçoit le Dr Laurence Netter. Spécialisée dans la technologie du laser à Paris 8, la dermatologue esthétique nous livre les règles d’or de l’exposition solaire, mais aussi quelques conseils pour surveiller sa peau afin de prévenir un mélanome.

Le soleil peut-être dangereux pour notre peau, notamment durant les heures médianes de la journée. Cette tranche horaire s'établit entre midi et 16 heures. "Le fait que le soleil soit si haut dans le ciel à ce moment-là, va lui permettre de pénétrer très profondément dans votre peau et y faire des dommages" explique l'invitée de Nous Voilà Bien ! "C'est pénible pour certains mais il faut savoir se mettre à l'ombre à cette heure-là. Puis, protéger sa peau avec un écran solaire", conseille-t-elle.

Bien connaître son type de peau, c'est aussi la clé d'une protection solaire efficace. Pour cela, il vous suffit d'estimer votre phototype. Il s'agit d'une caractéristique de la peau qui tient compte de la couleur de la peau et surtout de sa capacité à bronzer. Comme un classement, le phototype débute au niveau 0 et concerne les personnes à la peau claire, les yeux bleus et les cheveux clairs. "Généralement, le phototype 0 ne bronze pas, il prend des coups de soleil", dit-elle. À contrario, le dernier niveau, le phototype 6, n'est jamais atteint par des brûlures d'UV. "La consommation de chacun vis à vis du soleil dépend de son phototype et de l'endroit où on va partir en vacances", conclut la dermatologue.

S'éloigner du soleil pour moins vieillir ?

Ce n'est un secret pour personne, le soleil est un facteur de vieillissement. "On l'appelle le vieillissement extrinsèque", rappelle Dr Laurence Netter. "La peau vieillit de façon chronologique, c'est inéluctable chez tout le monde. Mais il y a des facteurs extérieurs, qu'on appelle les facteurs extrinsèques, comme le soleil et les UV, qui font vieillir la peau. Qu'on ait la peau claire ou qu'on ait la peau foncée, on la protège parce que c'est la meilleure prévention au vieillissement extrinsèque", renseigne-t-elle.

Malgré ces petits désagréments, il ne faut pas oublier certains bienfaits. "Le soleil est une source de vie. On doit s'exposer un petit peu pour fabriquer la vitamine D. Tout le monde pense qu'il faut beaucoup s'exposer, mais un quart d'heure par jour est largement suffisant pour fabriquer cette vitamine", explique l'invitée. Si le soleil est revitalisant, il est aussi reconnu comme un antidépresseur naturel.

Comment trouver la crème protectrice pour ma peau ?

S'exposer en toute sécurité est important. Aujourd'hui grandes surfaces comme pharmacies proposent des crèmes solaires et des écrans pour tout type de peau. Les produits sont obligatoirement accompagnés d'un numéro qu'on appelle l'indice. Plus le chiffre est élevé, plus forte est la protection solaire. "Généralement, l'indice le plus faible commence à 30 et le plus puissant est à 50".

Bien évidemment, un filtre ou une crème solaire n'est pas une protection ultime. "L'écran total n'existe pas", confirme la dermatologue. "Même les crèmes à indice 50 font passer les UV. D'autant plus que l'indice se dégrade au fur et à mesure de l'exposition solaire". Il faut ainsi renouveler une application toutes les deux heures et entre chaque bain.

À écouter Comment bien se protéger du soleil et limiter les risques de mélanome ? 00:08:55

Quels gestes de prévention pour éviter un mélanome ?

Si le cancer de la peau inquiète une fois à l'âge adulte, c'est pourtant dès l'enfance que les premiers gestes doivent être appliqués. "Il ne faut jamais exposer un enfant de moins de trois ans au soleil. Il faut savoir que les coups de soleil pendant l'enfance, c'est le facteur principal du mélanome qui est le cancer grave développé à partir du mélanocyte", atteste la dermatologue.



Le mélanome, en règle générale est une tache atypique qui apparaît. L'invitée de Nous Voilà Bien se réfère à la règle ABCDE. Cette règle décrit les différentes caractéristiques du grain de beauté, porteurs d'un risque de se développer en cancer : "A comme asymétrie. B comme bordure irrégulière. C comme couleur. D comme dimension. E comme évolution. Si un grain de beauté a juste un de ces critères, ce n'est pas pour ça qu'il faut paniquer", rassure l'invitée.



Si on voit que les critères péjoratifs sont plus nombreux, il faut se poser la question : est-ce que mon grain de beauté est un risque de donner un mélanome ?", détaille Dr Laurence Netter. Dans le doute, n'hésitez pas à consulter votre médecin ou un dermatologue pour un examen.



