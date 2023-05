Consommation : quels produits contiennent toujours du bisphénol A ?

Flavie Flament reçoit Fabienne Maleysson. Journaliste à Que Choisir, Fabienne rappelle que le bisphénol A est un perturbateur endocrinien bien connu et qui est beaucoup utilisé, notamment dans les plastiques durs comme des bonbonnes d'eau, des boîtes de conserve, des canettes, des papiers thermiques, des ustensiles de cuisine, des DVD ou encore des verres de lunettes. "S'il est très connu des chercheurs, ce n'est pas forcément parce qu'il est le plus dangereux, mais parce qu'il est très utilisé au quotidien. Il a été démontré qu'il a beaucoup de propriétés de perturbation endocrinienne. Une chose que le public ne sait pas forcément", explique-t-elle.

Concrètement, le bisphénol A bouleverse nos systèmes hormonaux. "Quand on pense hormone, on pense tout de suite à tout le système reproducteur, mais il y a plein de parties de notre organisme qui fonctionnent avec des hormones. La thyroïde fonctionne avec des hormones, ainsi que le pancréas, le rein", précise Fabienne Maleysson.

Depuis 2010, la France a interdit le bisphénol A parce que ce perturbateur était problématique pour les bébés. Il n'est pas pour autant illégal, ce qui explique qu'on en retrouve encore aujourd'hui dans nos produits. Il faut savoir que les perturbateurs endocriniens sont surtout dangereux pendant les phases de développement de l'organisme, c'est-à-dire chez les tous petits et chez les adolescents. Pourtant, l'invitée de Nous Voilà Bien confirme que cette interdiction n'a pas été respectée. Plusieurs produits contiennent encore à l'heure actuelle du bisphénol A.

Quels sont les produits qui contiennent du Bisphénol A ?

Dans son enquête pour Que Choisir, la journaliste a repéré différents objets du quotidien, destinés à petits et grands, qui comportent encore aujourd'hui ce perturbateur interdit. "On a testé 14 gourdes connotées enfants. Parmi elles, certaines contenaient du bisphénol A. Par exemple, la gourde Spiderman de H&M, mais aussi dans une gourde IKEA. Le problème que ce n'est pas forcément lié à la marque, mais bien au modèle. Sur les anneaux de dentition, il y a un anneau Auber qui contient du bisphénol. En revanche, aucune détection chez les marques Lego ou Sophie La Girafe", résume-t-elle.

Adultes, nous sommes aussi confrontés à ce perturbateur endocrinien. On peut retrouver du bisphénol A dans nos cannettes de soda et dans les conserves, car il permet de solidifier le vernis qui protège les aliments du métal de la boîte. D'après l'étude menée par Que Choisir, de bisphénol A a été retrouvé dans des cannettes de la marque Coca-Cola, Fanta Orange, le Lipton Ice Tea pêche ou encore le Pepsi Max. En conserve, le constat n'est pas mieux : "on en a retrouvé chez Panzani, mais aussi dans le lait de coco Al Natura, qui est un produit bio. La boîte de thon de chez Saupiquet contient aussi du bisphénol A", détaille Fabienne Maleysson. Au final, 'invitée de Flavie Flament conseille de préférer les bouteilles en verre.

