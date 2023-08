Face à l'hypertension artérielle, des solutions existent. S'il est recommandé de mesurer sa tension au moins une fois par an à partir de 40 ans, on estime à plus de 2 millions le nombre d'hypertendus qui ne sont pas dépistés en France.

Dans la majorité des cas, elle n’a pas de cause particulière, même si l'âge ou des antécédents familiaux peuvent la favoriser. Certains changements d'habitudes permettent toutefois de la normaliser. Il est conseillé d'avoir une activité sportive régulière, a fortiori une activité d'endurance comme la marche rapide, la course ou le vélo. Privilégiez les activités en extérieur pour bénéficier des bienfaits du soleil.

Dans l'assiette, réduisez le sel, le pain, les biscottes, les fromages et les charcuteries. Privilégiez à la place les aliments riches en potassium, les fruits et les légumes. Et pas plus d'un verre de vin par jour.

Enfin, ne négligez pas la part du stress dans les poussées de tension. Des techniques comme la sophrologie, le yoga ou la relaxation peuvent limiter les pics de pression. Faites aussi attention à votre sommeil : il est conseillé de dormir au moins 7 heures par nuit.