5 tests à faire chez soi pour évaluer facilement sa condition physique

Vous souhaitez savoir où vous en êtes sur le plan physique mais vous n'avez pas envie de prendre rendez-vous pour un test d'effort en laboratoire ? Sachez qu'il est possible de faire le point sur votre condition directement depuis chez vous sans appareil particulier.

Le premier test nécessite simplement un escalier. Si vous ne parvenez pas à monter plus de deux étages d'un bon pas sans vous arrêter, il peut être utile de consulter car cela peut suggérer un problème cardio-respiratoire. À l'inverse, si vous grimpez quatre étages en moins d'une minute, c'est le signe d'un coeur en bonne forme.

Autre exercice, le test assis-debout consiste à calculer combien de fois vous êtes capable de vous asseoir et vous lever d'une chaise en 30 secondes tout en maintenant les bras croisés. Entre 15 et 20 relevés et vous êtes dans la norme à la cinquantaine. Entre 12 et 18 relevés passé 60 ans.

Les pompes sont également un bon indicateur de la forme physique. Le test consiste à faire autant de pompes jusqu'à ressentir le besoin de s'arrêter. Faire 28 pompes à 25 ans, 20 pour une femme, 16 pompes à 45 ans, 14 pour une femme, ou 10 à 12 pompes après 55 ans et 10 pour les femmes est un indicateur de bonne condition.

Il convient aussi de mesurer sa souplesse, en évaluant celle des épaules, très utile dans la vie quotidienne, en essayant d'attraper ses mains derrière le dos en passant les mains de part et d'autre de l'épaule. Enfin, la mesure du tour de taille est un bon indicateur de santé. Un tour de taille inférieur à la moitié de sa taille est satisfaisant. En excès, la graisse abdominale augmente les risques de diabète.

