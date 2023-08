Dans cette nouvelle chronique, Jessie Inchauspe, biochimiste et auteure de La méthode glucose, aborde un sujet récurrent durant l'été, les voyages, et la façon dont on s'alimente pendant les trajets en voiture, en train ou en avion, avec une fâcheuse tendance à manger un peu n'importe quoi. Elle livre quelques conseils pour ne pas avoir trop de fringale.

La première chose à faire, c'est de veiller à prendre un bon petit-déjeuner avant de partir. Un petit-déjeuner salé de préférence, avec beaucoup de protéines pour stabiliser la glycémie. Privilégiez les oeufs, les laitages et les noix, mais aussi la viande, le poisson ou le tofu. Une omelette avec des tomates cerises et de la feta, par exemple.

Si vous avez faim en voiture ou dans l'avion, vous pouvez emporter avec vous un snack en prenant garde à ne pas prendre un produit susceptible de créer un pic de glucose. Les noix sont top pour couper l'envie de manger des choses sucrées, par exemple. L'idée est d'essayer de réduire la glycémie pour limiter les fringales, l'addiction au sucre, les coups de mou et aider le corps et le cerveau à aller mieux.







































































































































