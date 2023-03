Digestion : quels sont les aliments à éviter lorsqu'on souffre de SIBO ?

Vous êtes sujet à des gaz et ballonnements récurrents ou régulièrement en proie à des maux de ventre ? Vous souffrez peut-être du syndrome SIBO encore peu connu dans nos contrées et qui concernerait cependant près de 2 millions de personnes dans le pays. Cet acronyme désigne, en anglais, une prolifération excessive de bactéries dans l'intestin grêle, d'ordinaire pue colonisée par ces hôtes. Dans cette situation, les aliments vont avoir tendance à fermenter et cela va générer des symptômes peu confortables qui valent à ce syndrome d'être aussi appelé "maladie des pets".

Le SIBO peut aussi déclencher des symptômes généraux, comme de la fatigue et une perte de poids car il perturbe la fonction de l’intestin grêle qui est d’absorber les nutriments. Glucides, protéines, lipides vont alors être mal absorbés, ce qui peut déboucher sur des carences en vitamines et en fer. De nombreux facteurs peuvent favoriser le SIBO, comme certaines anomalies anatomiques de l’intestin grêle, des médicaments qui réduisent l’acidité gastrique, pris sur une longue durée, les maladies inflammatoires de l’intestin, ou encore une chirurgie bariatrique.

Le traitement de base, c’est la prise d’antibiotiques que le médecin prescrit en général pour une ou deux semaines, pour s’attaquer aux bactéries indésirables. Les autres traitements, comme le jus de céleri pur ou les compléments alimentaires ne fonctionnent pas.

En général, il est aussi recommandé de modifier son alimentation, en s'astreignant par exemple à un régime pauvre en glucides, dont se nourrissent les bactéries, pour limiter leur prolifération. Il convient alors de mettre entre parenthèse le pain, les pâtes, le riz, les pommes de terre, les patates douces, les légumes secs, les aliments sucrés, à l’exception des fruits et des légumes. Il convient de ne manger que de la viande, du poisson, des œufs, des fruits et légumes, des yaourts et des huiles végétales.

