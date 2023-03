Comment prendre soin de sa vessie et éviter les problèmes urinaires ?

La vessie est l'organe qui permet de stocker les urines et il existe encore une certaine honte à parler de ses troubles. Pourtant, il est important de repérer certains signes et on peut adopter de bons réflexes pour garder sa vessie en bonne santé.

Si on remarque du sang dans ses urines, il faut consulter rapidement un médecin. La présence de sang dans les urines n’est jamais normale. Cela peut être bénin, mais ça peut aussi être le signe d’une pathologie plus préoccupante. "Les saignements peuvent, par exemple, signaler la présence d’un polype cancéreux dans la vessie" a expliqué le Pr Olivier Traxer, chirurgien urologue à l’hôpital Tenon, à Paris.

La plupart du temps, les polypes sont superficiels et sont de bon pronostic. Mais il ne faut pas tarder à consulter pour les retirer et éviter qu’ils n’évoluent vers des formes sévères. Les polypes de la vessie touchent plus fréquemment les fumeurs. Il est important d’essayer d’arrêter de fumer pour éviter des récidives plus fréquentes. On associe le tabac au cancer du poumon, mais c’est aussi le principal facteur de risque du cancer de la vessie.

Pour bien uriner, et cela concerne plutôt les femmes qui se rendent dans des toilettes publiques, il n'est pas recommandé de se tenir au-dessus des toilettes sans s’asseoir. Les muscles du plancher pelvien sont tendus, ce qui rend l’écoulement de l’urine plus difficile. "Cela peut aboutir à une vidange incomplète de la vessie, ce qui augmente le risque d’infections urinaires", a souligné le Pr Olivier Traxer.



Il ne faut pas exagérer le risque d'infections que l'on peut attraper en s'asseyant sur des toilettes publiques Pr Olivier Traxer

Pour être rassuré, il vaut mieux avoir avec soi des lingettes antiseptiques pour nettoyer les toilettes avant de les utiliser. Mais selon le Pr Traxer, "il ne faut pas exagérer le risque d’infections que l’on peut attraper en s’asseyant sur des toilettes publiques." En réalité, il est faible. Les germes donnant des infections sexuellement transmissibles ont une faible durée de vie hors du corps humain.

Quant aux infections intestinales, comme la gastro, elles sont le plus souvent transmises par les mains, et non par les fesses. Plus que la cuvette des toilettes, il vaut mieux se méfier de la chasse d’eau qui peut projeter des microbes dans la pièce. Il est recommandé de la tirer après avoir baissé le rabat des toilettes et de se laver les mains après.

Ne pas se retenir d'aller aux toilettes

Enfin, il n'est pas bon de se retenir d'aller aux toilettes. En effet, l’urine va stagner, ce qui augmente le risque d’infections urinaires, surtout chez la femme. Si on le fait trop souvent, on va habituer la vessie à se distendre, à accepter un volume important d’urine, et cela va l’abîmer.

On boit, en général, 1, 5 L par jour et on produit à peu près la même quantité d’urine. Une vessie qui fonctionne normalement, peut contenir environ un quart de litre d’urine. Donc, il est tout à fait normal d’aller aux toilettes toutes les trois heures et de faire environ six pipis par jour.

Trop d’enfants, en particulier de fillettes, se retiennent d’aller aux toilettes à l’école pour des raisons d’hygiène, d’intimité ou parce qu’il y a des horaires imposés. Pour un bon fonctionnement de la vessie, ne pas se retenir d’aller aux toilettes devrait être une habitude à prendre dès le plus jeune âge.

