Fracture de fatigue : comment la reconnaître et la soigner ?

La fracture de fatigue, c’est lorsqu’on sollicite trop un os qui finit par se fissurer. Pour bien comprendre, il faut savoir que l’os est un tissu vivant que se déconstruit et se reconstruit en permanence. Lorsqu’on le sollicite trop, il est soumis à une force inhabituelle. Il n’a plus le temps de se remodeler. Résultat : il se fissure.

Les fractures de fatigue sont plus courantes au niveau des jambes et des pieds, mais elles peuvent aussi se produire là où il y a eu du surmenage. Certains sports sont plus à risque que d’autres comme la course à pied qui sollicite beaucoup les jambes et les pieds, et aussi les sports à fort impact comme le basket, le tennis, la danse. Mais c’est plus la pratique intensive que le type de sport qui est en cause.

Par exemple, des personnes qui s’entraînent pour un marathon, qui forcent trop et multiplient les séances, peuvent avoir une fracture de fatigue. Et preuve, que ça peut arriver avec beaucoup de sports, l’année dernière Rafael Nadal a été mis l’arrêt plusieurs semaines en raison d’une fracture de fatigue au niveau des côtes.

Ça n’arrive pas qu’aux sportifs

Ça touche évidemment les personnes qui font beaucoup de sport, mais pas seulement. Les personnes, pas très sportives, mais qui se mettent à augmenter brutalement leur quantité d’exercice, peuvent aussi avoir une fracture de fatigue. Ça peut, par exemple, arriver à des personnes qui partent en randonnée sans être entraînées, et qui marchent sur de longues distances avec un sac à dos. Les femmes qui ont de l’ostéoporose sont aussi plus à risque.

Ce qui caractérise la fracture de fatigue, c’est une douleur progressive que l’on ressent alors qu’on n’a pas eu de choc ni de chute. Elle peut s’accompagner d’œdème ou de rougeur. Elle commence par se manifester au cours de l’activité sportive, puis de plus en plus tôt, jusqu’à devenir parfois permanente, dès qu’il y a une mise en appui, dès qu’on pose le pied au sol, par exemple.

"Outre l’examen clinique, un examen complémentaire peut être demandé pour confirmer le diagnostic et visualiser la fissure de l’os. Le plus souvent on prescrit un scanner, voire une IRM", nous dit le Dr Gilles Testou, médecin du sport.

Que faut-il faire en cas de fracture de fatigue ?

Il faut mettre au repos la zone qui pose problème pour permettre à l’os de se reconstruire. Si la fracture de fatigue a lieu au niveau du pied ou de la jambe, le médecin peut recommander de porter une botte de marche pour soulager l’appui. La guérison prend du temps. "Il faut compter environ 45 jours avant de reprendre progressivement le sport qui a causé la fracture de fatigue, il est possible d’adapter son activité, de pratiquer, par exemple, la natation ou le vélo qui sont des sports portés", dit le spécialiste. Enfin, le meilleur moyen que ça ne se reproduise pas, c’est de s’entraîner de façon progressive et sans excès et de penser aussi à bien s’échauffer.

