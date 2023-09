Covid-19 : perte du goût, courbatures, fièvre... Les symptômes du virus ont-ils évolué ?

Rien de nouveau sous le soleil, vraiment ? Après plus de trois ans d'existence, la Covid-19 continue de circuler dans la population. Le 15 septembre dernier, le ministre de la Santé Aurélien Rousseau l'a rappelé à ceux qui auraient pu penser que le coronavirus n'était que de l'histoire ancienne. "L'épidémie de Covid (...) est là", avait-il appuyé auprès de l'Agence France-Presse. Même si, depuis fin juin le système de surveillance du virus a été considérablement allégé et est actuellement proche de celui de la grippe. Désormais, il est plus difficile de suivre finement la circulation de la Covid-19.

Néanmoins, au fil des derniers mois, de nouveaux symptômes ont émergé et d'autres se sont effacés. Pour rappel, la liste est longue depuis le printemps 2020 : de la fièvre, de la toux, un essoufflement, des maux de taux, des courbatures, une fatigue inhabituelle, une perte de l'odorat et/ou du goût ou encore une diarrhée. Depuis, les choses ont un peu changé.

En effet, selon nos confrères américains du Washington Post, l'agueusie (perte du goût) et l'anosmie (perte de l'odorat) ne font plus partie des symptômes de la Covid-19. D'après une étude d'un centre spécialisé en Virginie, cela ne concerne plus que "trois personnes sur 100 touchées par la Covid-19". En effet, selon Evan Reiter, de l'université Virginia Commonwealth, "le risque de perdre l'odorat à cause de la Covid-19 est à peu près le même qu'à cause d'un autre virus". Attention donc, si vous venez brusquement de perdre l'odorat et/ou le goût, il y a de fortes chances que le coronavirus n'y soit pour rien.



Des symptômes rares mais étonnants

Dans le même temps, certaines contaminations sont à l'origine de manifestations pour le moins... étrange. En août, une étude publiée dans The Lancet évoquait le cas d'un patient anglais où la Covid-19 avait fait virer au bleu ses membres inférieurs. Et ce, sans que le froid soit en cause. Dans ce cas-là, ce symptôme s'inscrivait dans les affections à longue durée issues de la Covid-19 : "le Covid long".

Toujours au Royaume-Uni, une femme a perdu l'ouïe au moment où elle venait d'être infectée par le coronavirus. Selon nos confrères de Capital, ces "nouveaux symptômes" sont nombreux (et parfois rares) : des troubles de la concentration, des difficultés d'élocutions ou encore des pertes de mémoire.

Dans ce contexte de reprise épidémique (à des niveaux encore très faibles), la campagne de vaccination à la Covid-19 a été avancée par le ministre de la Santé. Au lieu de démarrer dès le mardi 17 octobre, elle débutera le lundi 2 octobre. Elle vise à injecter une nouvelle dose de rappel aux personnes fragiles et/ou présentant des comorbidités : les plus de 65 ans, les personnes fragiles, les femmes enceintes, les résidents d'Ehpad et les personnes vivant au contact de personnes fragiles.