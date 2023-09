Covid : devez-vous faire un rappel de vaccination ?

Le moment est peut-être venu de vérifier si vous êtes à jour dans vos rappels de vaccin. Les cas de Covid-19 sont en nette augmentation avec 17% de consultations supplémentaires chez SOS Médecins la semaine dernière et une augmentation de 30% des passages aux urgences.



Benjamin Davido, infectiologue à l'hôpital Raymond-Poincaré de Garches, voit en cette augmentation "un mauvais signal, puisque l'on est en été, qu'il fait chaud et que ce l'on s'aperçoit que le virus ne se saisonnalise pas. C'est une mauvaise nouvelle à l'approche de l'automne et de l'hiver".

Le médecin conseille à toutes les personnes à risque de vérifier qu'elles sont bien à jour quant à leur dernier rappel de vaccin. "On sait malheureusement que les gens n'ont pas bénéficié d'un rappel vaccinal. Les personnes comorbides et les personnes âgées doivent se demander de quand date leur dernier rappel. Pour ceux qui ont des comorbidités, c'est idéalement une fois par an jusqu'à tous les six mois.



Ne pas oublier les gestes barrières

Benjamin Davido rappelle également qu'il convient de "se protéger, d'adopter les gestes barrières quand on est malade". "C'est quelque chose que l'on a complètement oublié, il ne suffit pas de dire que, après trois ans de pandémie, le Covid est parti, malheureusement, il y a beaucoup de contaminations, assure-t-il.

Même les personnes qui ne sont pas considérées comme à risque doivent se montrer vigilantes. "Lorsque l'on se contamine, explique le médecin, quand on est en bonne santé (et on sait que le brassage de population a provoqué une augmentation des nouveaux cas, notamment chez les écoliers et les plus jeunes), inexorablement on crée des chaînes de transmission et on contamine des personnes fragiles.

