Les infos de 6h - Covid-19 : pourquoi la nouvelle campagne de vaccination est avancée au 2 octobre

"L'épidémie de Covid, elle est là", a affirmé le ministre de la Santé, Aurélien Rousseau. Le virus recommence à circuler depuis déjà plusieurs semaines, encore plus depuis la rentrée scolaire.

Chez SOS Médecins, le nombre de consultations avec des symptômes du Covid était en hausse de 17% la semaine dernière. Par ailleurs, le nombre de passages aux urgences a augmenté de 30% en une semaine, même si les niveaux restent (très) faibles.

Malgré tout, l'exécutif a préféré avancer de deux semaines la prochaine campagne de vaccination, rejoignant l'avis du Comité de veille et d'anticipation des risques sanitaires (Covars). Initialement prévue le 17 octobre prochain en même temps que le vaccin pour la grippe, celle-ci débutera finalement le 2 octobre.

Si toute la population pourra recevoir une (nouvelle) dose de vaccin, cette nouvelle campagne ciblera particulièrement "les personnes fragiles et exposées plus directement au virus." Seront concernées les personnes de plus de 65 ans, celles souffrant de comorbidités (diabète, obésité, maladies chroniques...), les immunodéprimés et les femmes enceintes. S'ajouteront également toux ceux en contact régulier avec ces personnes, dont les soignants.

