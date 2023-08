Avec le rebond du Covid, faut-il s'inquiéter pour la rentrée ?

Depuis quelques semaines, l'épidémie de Covid rebondit légèrement. Il est cependant compliqué de quantifier l'évolution de la maladie, parce qu'il y a très peu de tests et qu'il n'y a plus de baromètre officiel de surveillance. Mais quelques indicateurs toujours en place confirment cette reprise épidémique, très modérée pour l'instant, alors que la rentrée se profile.

L'augmentation des passages aux urgences est réelle, avec plus de 2.000 la semaine du 13 au 20 août, selon les derniers chiffres de Santé Publique France, soit 600 de plus que la semaine précédente. Il y a également une hausse des consultations de SOS Médecins pour suspicion de Covid (+ 44%). Le nombre de cas confirmés grimpe au fil du temps, avec un peu plus de 12.000 sur la semaine du 13 au 20 août, soit 5 fois plus que la dernière semaine de juillet.

Ce rebond a plusieurs explications, comme le relâchement général et l'abandon des gestes barrières, ce qui augmente les risques puisque le virus continue de circuler à bas bruit. La baisse de l'immunité et les grands brassages de l'été sont également un facteur aggravant, à l'image de tous ces évènements festifs rassemblant des milliers de personnes, comme cela a pu être le cas pendant les Fêtes de Bayonne. La plupart des cas observés ces derniers jours l’ont d’ailleurs été dans des "régions de vacances très fréquentées" selon Santé publique France, en Occitanie, PACA, Nouvelle-Aquitaine, Auvergne-Rhône-Alpes et Grand Est.



Le port du masque recommandé dans plusieurs cas

Face à cette recrudescence, le port du masque n'est pas obligatoire mais recommandé, évidemment lorsqu'on est positif ou que l'on a des symptômes évocateurs. Il est également conseillé de le porter si on doit aller dans un lieu public, si on est au contact de personnes fragiles ou si on est soi même âgé, ou porteur d'une maladie chronique. On le remet par précaution dans les transports en commun, dans de grands rassemblements, y compris à l'extérieur pour les plus fragiles. Selon le ministre de la Santé Aurélien Rousseau, ce devrait être un réflexe banal, mais pour l'instant un retour au port obligatoire n'est pas du tout envisagé.

Concernant la vaccination, elle concerne les mêmes publics cibles que pour la grippe. D'ailleurs les campagnes de vaccination seront couplées, avec un démarrage le 17 octobre pour les 65 ans et plus, les patients avec des comorbidités, avec problèmes cardiaques, vasculaires, pulmonaires, diabète, obésité, les immunodéprimés, les femmes enceintes, les résidents d'EHPAD et tous ceux au contact de personnes fragiles, ce qui inclut les soignants. Il faudra juste respecter un délai d'au moins six mois depuis la dernière dose ou infection.