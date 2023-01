Certaines personnes se savent allergiques au soleil, mais d'autres l’ignorent et se demandent pourquoi elles ont de petits boutons quand reviennent les beaux jours. Ces boutons sont appelés des lucites. Et la maladie qui va avec, c’est tout simplement "la Lucite estivale". Pas moins d’une personne sur cinq y a droit l'été.

Il ne s’agit là que d’une éruption de boutons qui survient sur les zones de la peau exposées au soleil. Ce sont les personnes qui s’exposent au soleil de façon un peu trop intense et en négligeant de se protéger correctement qui en sont le plus victime. Également, plus la peau est blanche, plus on est dans la cible. Et, cible dans la cible : les femmes jeunes. Heureusement, les boutons rouges disparaissent au bout de quelques jours.

Si vous avez une poussée cet été, vous augmentez le risque d’une récidive l’an prochain. Et en général, les choses ont tendance à s’aggraver. En d’autres termes, à l’avenir, vous risquez de connaitre des éruptions plus précoces, présentes sur de plus grandes zones du corps, pour un temps d’exposition moins long.

Les UVA qui sont responsables de cette lucite estivale. Pour se protéger, pensez à mettre un écran total contre les UVA, en tout cas au début des vacances. Ensuite, vous pouvez baisser un peu la garde si votre peau devient un peu hâlée. Si on parle de "hâle protecteur", ce n’est pas pour rien. Par ailleurs, les conseils habituels qui valent pour se protéger du soleil (et des maladies de peau plus graves, comme le mélanome) restent d’actualité. Restez autant que faire se peut à l’ombre, portez des vêtements certes légers mais qui vous couvrent.

