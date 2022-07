Vacances d'été : la crème solaire périme-t-elle ?

Alors que la France connaît un deuxième épisode de fortes chaleurs de l'été, les juillettistes et bientôt les aoûtiens se prélassent peut-être sur les plages méditerranéennes ou se ressourcent au sommet des cols alpins. Quoiqu'il arrive, il leur est fortement conseillé de se protéger du soleil avec de la crème solaire.

Mais chaque année, une question se pose : peut-on utiliser la crème solaire de l'été dernier ? "Comme beaucoup de projets cosmétiques, elle a ce qu'on appelle une PAO, une Période Après Ouverture, qui est en général d'un an", a déclaré Françoise Audebert, conseillère scientifique à la FEBEA (Fédération des Entreprises de la Beauté) au micro RTL de Flavie Flament. Mais "c'est valable dans des conditions normales et conseillées de conservation, c'est-à-dire au frais, à l'abri de la chaleur, dans un endroit sec", ajoute-t-elle. Or, durant la période estivale, le pot de crème solaire a tendance à rester au soleil dans le sable ou dans une voiture surchauffée.

Ainsi, une crème solaire trop vieille pourrait voir ses qualités protectrices altérées. Elle peut même devenir dangereuse. "L’oxydation et la pénétration de germes, comme des staphylocoques, entraîneraient des folliculites ou des réactions infectieuses de la peau", a déclaré à nos confrères de Ouest-France Marc Perrussel, dermatologue au CHU de Rennes. Un avis partagé par François Audebert. "Elle peut être détériorée, notamment contenir des contaminations, des bactéries parce que ça traîne dans le sac", a-t-elle ajouté.

