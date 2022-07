Moustiques : 4 techniques naturelles pour éviter de se faire piquer

C'est l'été. Le soir. Un dîner entre amis, une fenêtre ouverte... On ne peut pas y échapper, les moustiques se sont invités au dîner, avec leur bruit désagréable et laissant sur notre corps des piqures qui démangent.

Aujourd'hui, il existe une farandole de produits à mettre dans sa maison ou sur soi pour se protéger des moustiques : prise, spray... Mais quand on regarde attentivement les emballages de ces produits, voir des grosses têtes de morts encadrées dans un losange rouge ne rassure pas. Cela fonctionne très bien contre les invasions de moustiques, mais en plus d'être composés de substances chimiques mauvaises pour l'environnement, elles peuvent ne pas être idéales pour la santé des hommes et des animaux.

Vous pouvez décider de vous passer de ces anti-moustiques pour opter pour des solutions plus naturelles et tout aussi efficaces.

1 - Choisir quelles couleurs porter

Quand il s'agit de se protéger de ce fléau de l'été, les vêtements que vous portez peuvent être un véritable atout. Lorsque vous êtes dans une situation à risque, comme une balade en forêt, privilégiez les vêtements qui couvrent votre corps.

Une étude parue dans la revue Nature Communications (en anglais) montre que certaines couleurs attirent les moustiques plus que les autres, il faut donc les éviter au maximum. Cette étude, menée sur plusieurs espèces de moustiques, a relevé que ces derniers étaient attirés par le rouge, l'orange, le cyan et le noir quand la couleur est posée sur de la peau humaine. Ne tentez pas d'étendre un drap rouge loin de vous pour faire diversion, ça ne fonctionnera pas.

Cette étude a également démontré que les moustiques étaient moins attirés par le blanc, le vert et le violet

2 - Les huiles essentielles

L'utilisation d'huiles essentielles est à la mode en ce moment. Attention tout de même aux risques qu'une exposition prolongée peut représenter. En effet, si les huiles essentielles sont naturelles, elles n'en sont pas moins à utiliser avec parcimonie. Il est également déconseillé aux personnes enceintes d'en faire usage.



La citronnelle, la menthe poivrée, l'eucalyptus citronné... Toutes ces huiles sont efficaces contre les moustiques. Vous pouvez en déposer une goutte sur votre peau, en évitant les muqueuses (yeux, bouge, nez, oreilles...) ou bien les verser dans un diffuseur d'huiles essentielles. En plus de sentir bon, votre intérieur sera protéger.

3 - Les clous de girofle

Les clous de girofle sont une de ces plantes qui peuvent servir à peu près tout. En plus de ses vertus assainissantes, les clous de girofle feront fuir le moustique de votre espace de vie.



Bien que cela ressemble à une décoration que l'on fait quand l'hiver arrive, tant dans l'aspect que dans l'odeur, plantez des clous de girofle tout autour d'une orange. Pour une odeur différente, mais la même efficacité, vous pouvez faire de même avec un citron vert.

4 - La moustiquaire

Pour une efficacité à 100%, optez pour une moustiquaire. Que vous la positionniez dans le cadre de vos fenêtres ou au-dessus de votre lit, les moustiques ne pourront pas passer. Vous vous protègerez également des papillons de nuit, des mouches, des guêpes… qui peuvent être tout aussi dérangeants quand ils sont enfermés et se tapent contre les vitres. De plus, vous n'aurez pas besoin d'en racheter d'une année sur l'autre.

