publié le 09/06/2021 à 09:26

Le soleil ne manquera pas de caresser notre corps cet été. Sauf qu’il a beau être question de caresses, il faut quand même se méfier. Le soleil n’a rien d’amical pour notre épiderme et si on ne le surprotège pas, on s’expose à des désagréments qui surviennent des années après, quand il est trop tard pour regretter. Je ne vous donne qu’un élément statistique : en 30 ans, le nombre de cancers de la peau a triplé.

Il y a une explication à cela. Pour l’Institut National du Cancer et Santé Publique, c’est notre changement de comportement qui est en cause. Nous aurions eu tendance, à une certaine époque, à nous exposer plus souvent et plus longtemps au soleil et on le paye aujourd’hui. Par ailleurs, nous aurions aussi tendance à avoir un peu trop recours aux ultraviolets artificiels.

Et puis, il y a autre chose, lié à l’augmentation de tous les cancers. Il faut savoir que le cancer de la peau est le cancer secondaire le plus fréquent. Cela veut dire que si vous avez déjà eu un cancer, quel qu’ait été l’organe touché, votre risque de faire un cancer de la peau plutôt qu’un autre cancer est accru.

On a bien compris que le soleil figurait parmi les principaux coupables. D’où la nécessité de s’en protéger. Ça, c’est quelque chose qui est admis de tous ou presque.

Des vêtements foncés à maille épaisse

Malheureusement, parfois, on s’y prend mal. Je prends un exemple. Se couvrir la tête, porter des lunettes, mettre des vêtements qui couvrent les bras et les jambes, tout le monde le fait. Mais on oublie que plus la maille est fine, plus la couleur du vêtement est claire, moins la protection est efficace. Donc n’hésitez pas à porter des vêtements foncés, en coton, à maille épaisse, et gardez vos tenues blanches pour le soir.

Autre idée assez répandue : quand on est bien bronzé, on pense être protégé. Grosse erreur. Certes, le bronzage fait barrière, mais il le fait de manière superficielle. Donc ce n’est pas parce que vous avez une peau bien cuivrée que vous devez vous abstenir de vous badigeonner de crème.

Bien choisir sa crème solaire

La crème solaire. Quel indice pour quel type de peau ? Si vous êtes de la famille "écrevisse" dès que vous prenez le soleil, l’indice de protection qui convient, c’est 50. Je pense d’ailleurs qu’aux prémices de l’été, c’est le bon indice pour tout le monde. Après, si vous avez une peau qui bronze facilement et qui jamais ne brûle, une crème indice 30 fera l’affaire.

Et tenez, à propos de crème, un détail qu’il m’a souvent été donné d’observer. Les vacanciers que nous sommes ne sacrifient au rituel de la crème que quand ils se mettent en maillot de bain. Pourtant, le soleil tape même quand nous sommes habillés ! Et il sait trouver votre peau quand vous portez un bermuda, un polo ou une robe.

Nous devons donc crémer nos jambes, notre visage ou notre décolleté dès lors que nous sommes au soleil, et non pas uniquement lorsqu’on s’affale sur le sable ou au bord d’une piscine, ce que vous ne manquerez pas de faire dans les semaines à venir.

Ne pas s'exposer n'importe quand

Pour le reste, je rappelle le B.A. d’une bonne protection. Petit 1, entre 13 et 17 heures, lorsque le soleil cogne, restez à l’ombre. Petit 2, méfiez-vous du vent parce qu’il vous donne l’impression que la brulure du soleil vous épargne ; or il n’en est rien et quand on s’en aperçoit, c’est le soir, devant le miroir de la salle de bains, bref, quand il est trop tard.