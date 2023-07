Comment savoir si l'on manque de magnésium ?

Crédit : iStock / Getty Images Plus

Impliqué dans de nombreuses fonctions physiologiques, le magnésium est essentiel pour le système nerveux, la régulation du rythme cardiaque, la tension artérielle mais aussi la relaxation musculaire. En clair, il est capital pour l'organisme.

De nombreuses personnes souffrent pourtant d'une carence en magnésium. Comment, dès lors, détecter les signaux qui doivent vous mettre la puce à l'oreille ? Fatigue, tension, sommeil difficile, nausées, crampes, douleurs musculaires, fourmillements ou paupière qui tressaute peuvent être dus à un manque de magnésium. Tout comme des régimes trop restrictifs ou un abus de café et d'alcool.

Pour faire disparaître ces symptômes, vous pouvez vous tourner vers les aliments riches en magnésium, comme les haricots, les pois chiches, et le soja, les amandes et les noix du Brésil, les céréales complètes, les fruits de mer, les épinards, l’oseille, les fruits secs, la banane et le chocolat noir. Les personnes en situation de carence peuvent aussi recourir à des eaux riches en magnésium ou faire une cure.

